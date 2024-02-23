США вперше успішно посадили на Місяць приватний космічний апарат

Про це повідомляє Bloomberg.

Посадковий апарат Odysseus стартапу з Х’юстона Intuitive Machines Inc. досяг Місяця о 18:23 за часом східного узбережжя США.

Після короткого відключення зв’язку диспетчери польоту отримали сигнал і підтвердили, що Odysseus стоїть у вертикальному положенні на Місяці та починає надсилати дані. Це був перший випадок, коли американський космічний корабель прибув туди неушкодженим з 1972 року, коли NASA виконувало програму "Аполлон".

Це успішний крок компанії Intuitive до мети, створити бізнес, щоб перевозити корисні вантажі та експериментувати на Місяці. Є надія, що висадка дасть можливість побачити зблизька область південного полюса Місяця та дасть NASA нову інформацію, оскільки агенція планує знову відправити людей на поверхню супутника

"Сьогодні вперше за більш ніж півстоліття США повернулися на Місяць. Сьогодні день, який демонструє силу та перспективність комерційного партнерства NASA", - заявив адміністратор NASA Білл Нельсон.

Проте Intuitive Machines також мала труднощі протягом своєї місії. Зокрема, перед приземленням лазери на Odysseus, призначені для навігації по місцевості Місяця, не працювали належним чином, тому Intuitive Machines довелося перейти на лідар NASA. Компанія відправила посадковий модуль на додаткове коло навколо Місяця, щоб завантажити програмне забезпечення для підвищення можливостей лідара.

Акції Intuitive Machine підскочили після повідомлення про приземлення, піднявшись на 39%. Станом на 22 лютого акції зросли більш ніж удвічі, оцінивши компанію приблизно в $800 млн.

Intuitive Machines має контракти з NASA на доставку 2 додаткових посадкових апаратів на поверхню Місяця в найближчі роки. NASA заплатило Intuitive Machines трохи менш як $118 млн за цю місію.

З 2019 року три інші приватні компанії безуспішно намагалися висадити апарати на Місяці.