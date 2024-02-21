Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Технології SpaceX вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2

SpaceX вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2

21 лютого, 2024 середа
04:15
Технології

20 лютого компанія SpaceX успішно вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2

Про це повідомила пресслужба компанії у Х.

"Falcon 9 вертикально на 40-му стартовому майданчику перед сьогоднішнім запуском супутника місії Merah Putih 2", - йдеться у повідомленні.

Ракета Falcon 9 приблизно через 34 хвилин після запуску була виведена на орбіту й передаватиме сигнал на території Індонезії, Індії та районами південної та прикордонних територіях південно-східної Азії. Супутник має пропрацювати близько 15 років.

  • У четвер, 15 лютого, з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді стартував космічний корабель США, який має приземлитися на Місяць, що стало другою спробою приватної компанії в цьому році, після того, як перша закінчилася невдачею.
Теги:
Відео
Новини
Світ
Наука
космос
США
Читайте також:
Максим Кузьмінов
20 лютого, 2024 вiвторок
ГУР підтвердило, що російського пілота Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 для України, знайшли мертвим в Іспанії
Кім Чен Ин КНДР Північна Корея
20 лютого, 2024 вiвторок
Путін подарував лідеру КНДР лімузин: це порушення санкцій ООН
ЗСУ, мобілізація
20 лютого, 2024 вiвторок
Законопроєкт про мобілізацію: Раді пропонують пом'якшити деякі норми
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.2
    Купівля 38.2
    Продаж 38.8
  • EUR
    Купівля 41.14
    Продаж 41.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 лютого
05:30
Окупанти
Україна розслідує факти вбивства російськими окупантами 38 військовополонених
04:35
Снаряди 155-мм
"Ми шукаємо можливість": у Канаді досі не зробили кроки до збільшення виробництва артснарядів
02:39
Джейк Салліван
Оборонна промисловість і джерела доходів для економіки РФ: Білий дім про великий пакет санкцій проти Росії
02:22
Через фішинговий сайт "єПідтримки" обкрадав громадян: в Одесі чоловіка підозрюють у шахрайстві
02:06
HIMARS
ЗСУ, ймовірно, вдарили ракетами HIMARS по полігону окупантів на Донеччині, могли загинути до 60 осіб, - BBC
01:32
Жовенель Моїз
Суд звинуватив вдову президента Гаїті у його вбивстві заради посади, - ЗМІ
00:54
Рада безпеки ООН
США втретє ветували резолюцію Радбезу ООН про припинення вогню в секторі Гази
00:28
Джейк Салліван
У Білому домі звинуватили конгрес, що Путін здобув "помітну перемогу" на полі бою в Україні
00:15
фейк
"Західні куратори вважають Зеленського неефективним, а в Авдіївці були таємні катівні": російські фейки за 20 лютого
00:04
"Все це сталося через те, що Росія напала на Україну": Дуда прокоментував ситуацію на кордоні
2024, вiвторок
20 лютого
23:55
Лаутаро Мартінес (попереду), Інтер - Атлетико
Ліга чемпіонів: "Інтер" переміг "Атлетико", а ПСВ зупинив "Борусію" у 1/8 фіналу
23:36
МІністр оборони РФ Сергій Шойгу
Шойгу заявив про "зачищення" плацдарму ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Сили оборони спростували
23:25
Ерлінг Холанд (в центрі)
"Манчестер Сіті" дотиснув "Брентфорд" та впритул наблизився до лідера АПЛ
22:56
Adobe
Adobe представила помічника на базі штучного інтелекту, який здатен аналізувати PDF-документи
22:50
Ексклюзив
блокада кордону
Політичний експерт Смолій вказав на російський слід під час протестів на кордоні з Польщею
22:44
Максим Кузьмінов
Льотчика-втікача Кузьмінова розстріляли у курортному містечку в Іспанії, - джерела NYT в поліції
22:20
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
Мбаппе отримає за перехід до "Реалу" велетенський підписний бонус, - BBC
22:13
Білий дім, освітлений синім і білим кольорами
США намагалися відмовити РФ від випробування ядерної космічної зброї під час таємних переговорів, - Politico
21:52
Оновлено
Артем Козаченко
У Німеччині в лікарні помер другий український баскетболіст, який став жертвою нападу
21:34
Посол США в Україні Бріджит Брінк
"Мала дві розмови з Джонсоном": посол США Брінк переконана, що конгрес проголосує за допомогу Україні
21:21
Олександр Сирський
"Сирський здав Авдіївку": росіяни запустили проти головнокомандувача ЗСУ інформаційну кампанію
21:19
На фото: боєприпаси
У центрі уваги постачання боєприпасів: Сирський та Умєров обговорили з Остіном ситуацію на передовій
21:07
Ексклюзив
Окупанти, кримінал, росіяни
"Ворог намагається спровокувати нас розстрілювати штурмовиків РФ": боєць ЗСУ про страту українських військовополонених в Авдіївці
21:01
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав причиною втрати Авдіївки дефіцит боєприпасів
20:58
Мая Санду та Дорін Речан
Прем'єр Молдови оцінив загрозу збройної агресії з боку Росії
20:43
експорт кукурудзи
Кубраков розповів про додатковий маршрут, який Україна використовуватиме через польську блокаду кордону
20:25
Аналітика
Сергій Згурець
Як FPV-дрони розтрощили ворожу базу та що виявилося несподіванкою для знищених російських Су. Колонка Сергія Згурця
20:04
рада слуга народу
Зеленський уперше за два роки війни збирає фракцію "Слуга Народу", - джерела
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Смерть Навального: сірість убиває
20:00
Аналітика
україна німеччина
Є позитив, але є й суперпроблеми. Що насправді означають безпекові угоди для України
19:57
Ексклюзив
Революція гідності, беркут
"Це справді був наказ із РФ": військовослужбовець ЗСУ, "голос Майдану" Нищук про розстріли активістів на Інститутській
19:54
Куп'янськ
Дрон-камікадзе атакував цивільну автівку у Куп'янському районі: є загиблі
19:42
Сухопутні війська ЗСУ
Протягом доби на Мар'їнському напрямку росіяни 17 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, не припиняють атакувати біля Авдіївки
19:26
На фото: Мартін Скорсезе
Мартін Скорсезе знявся в кіно після 16-річної перерви
19:25
Володимир Кара-Мурза
Британія відмовилась обміняти російського опозиціонера Кара-Мурзу на шпигунів РФ, - Guardian
19:16
Андрес Бреме
Помер німецький футболіст Бреме, який забив переможний гол у фіналі ЧС-1990
19:10
Наймасштабніша конфіскація: у Франції арештували віллу за €120 млн, яку пов’язують із Газпромом
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 727-го дня війни: до Коаліції дронів хочуть залучити два десятки країн, ССО завдали потужних ударів по ворогу на Донеччині
18:57
футбол, Ліга чемпіонів
Футбольних арбітрів в Україні перевірятимуть на детекторі брехні
18:39
Оновлено
На фото: Фредрік Бакман
"Не продавав права жодному російському видавництву": Бакман прокоментував вихід у РФ його останньої книжки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV