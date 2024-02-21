SpaceX вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2
20 лютого компанія SpaceX успішно вивела на орбіту індонезійський супутник Merah Putih 2
Про це повідомила пресслужба компанії у Х.
"Falcon 9 вертикально на 40-му стартовому майданчику перед сьогоднішнім запуском супутника місії Merah Putih 2", - йдеться у повідомленні.
Ракета Falcon 9 приблизно через 34 хвилин після запуску була виведена на орбіту й передаватиме сигнал на території Індонезії, Індії та районами південної та прикордонних територіях південно-східної Азії. Супутник має пропрацювати близько 15 років.
- У четвер, 15 лютого, з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді стартував космічний корабель США, який має приземлитися на Місяць, що стало другою спробою приватної компанії в цьому році, після того, як перша закінчилася невдачею.
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