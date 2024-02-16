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SpaceX вдруге спробувала запустити космічний корабель, який має здійснити м'яку посадку на Місяць

16 лютого, 2024 п'ятниця
15:39
Технології Китай космос

У четвер, 15 лютого, з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді стартував космічний корабель США, який має приземлитися на Місяць, що стало другою спробою приватної компанії в цьому році, після того, як перша закінчилася невдачею

Про це повідомляє Science Alert.

Керівник місії "IM-1", х'юстонська компанія Intuitive Machines, сподівається стати першою недержавною організацією, яка здійснить м'яку посадку на Місяць і висадить на його поверхню першого американського робота з часів місій "Аполлон", що відбулися понад 50 років тому.

Спусковий апарат Nova-C під назвою "Одіссей" стартував на верхівці ракети SpaceX Falcon 9 близько 01:00 ночі за місцевим часом (06:00 за Гринвічем).

Планувалося, що IM-1 стартує в середу, але запуск було відкладено після того, як SpaceX виявила аномальні температури під час спроби заправити спусковий апарат паливом.

Згідно з повідомленням космічного агентства NASA, запуск апарату пройшов успішно.

"Підтверджено: Спусковий апарат Nova-C відокремився і продовжує свою подорож до Місяця", - йдеться в повідомленні NASA у соціальній мережі X.

Космічний корабель оснащений новим типом двигуна на переохолодженому рідкому метані та кисні, що дасть йому змогу швидко дістатися до місця призначення, уникаючи тривалого перебування в регіоні високої радіації навколо Землі, відомому як пояс Ван Аллена.

Попри відтермінування, 22 лютого корабель має досягти місця посадки Малаперт А - ударного кратера за 300 кілометрів від південного полюса Місяця.

На борту корабля знаходиться цифровий архів людських знань, 125 мініскульптур Місяця роботи художника Джеффа Кунса та наукове обладнання NASA.

Очікується, що після приземлення апарат працюватиме приблизно сім днів, перш ніж на південному полюсі настане місячна ніч, що зробить "Одіссея" непрацездатним.

Довідково: IM-1 - це друга місія в рамках ініціативи NASA під назвою Commercial Lunar Payload Services (CLPS), яку космічне агентство створило для делегування вантажних послуг приватному сектору з метою досягнення економії та стимулювання широкої місячної економіки.

  • У понеділок, 8 січня, роботизований посадковий модуль, побудований приватною американською компанією, попрямував до Місяця в спробі здійснити першу за останні 50 років м'яку посадку, однак під час польоту стався збій у руховій установці.

Теги:
Світ
Наука
космос
США
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