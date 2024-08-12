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Головна Наука Американські космічні синоптики прогнозують полярне сяйво по усій Північній півкулі

Американські космічні синоптики прогнозують полярне сяйво по усій Північній півкулі

Марія Науменко
12 серпня, 2024 понедiлок
22:55
Наука Полярне сяйво

Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США повідомило, що цього тижня сонячні бурі, що розпочалися ще в вихідні, дарують жителям Північної півкулі полярне сяйво

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Однак, за словами вчених, ці космічні явища можуть супроводжуватися незначними перебоями в роботі електромереж та зв'язку.

Згідно з інформацією Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), на Сонці з суботи відбулося щонайменше п'ять потужних спалахів.

Вони випустили хмари високоенергетичної плазми, що можуть впливати на роботу електромереж та GPS-сигналів. Однак, як зазначила представниця NOAA Еріка Ґроу Сей, про серйозні проблеми зі зв'язком поки що не повідомлялось.

У травні цього року відбулася серія потужних сонячних бур, які подарували жителям Північної півкулі неймовірні полярні сяйва. За словами Ґроу Сей, поточна подія, що триває з вихідних, триватиме менше, але все ж може спричинити слабкі полярні сяйва, які можна було побачити навіть на півдні США, в Алабамі та Північній Каліфорнії, в ніч на понеділок.

  • Протягом вихідних, 11 та 12 травня, українці в багатьох областях нашої держави могли спостерігати рідкісне полярне сяйво. Таке явище спричинила сильна геомагнітна буря

Теги:
Суспільство
Світ
космос
США
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