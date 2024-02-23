Астрономи зафіксували найбільші спалахи на Сонці з 2017 року

Про це повідомляє Science Alert.

Попри це учені стверджують, що спалах не загрожує життю та інфраструктурі на Землі, однак на освітленій Сонцем стороні можуть виникнути перебої у високочастотному радіозв'язку і навіть відключення електроенергії.

Астрономи зафіксували три спалахи: спалах X1.8, який досяг максимуму о 18:07 за східним часом 21 лютого, спалах X1.7, який досяг максимуму о 01:32 за східним часом 22 лютого, і спалах X6.3, який досяг максимуму о 17:34 за східним часом, також 22 лютого.

Спалахи класу X є найпотужнішими спалахами на шкалі. У найгіршому випадку вони можуть спричинити широкомасштабні відключення зв'язку та пошкодження супутників, утім, як Національне управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA), так і Метеорологічна служба Великої Британії запевняють, що остання активність спалахів не становить жодної загрози для Землі.

Найбільш загрозливі наслідки для Землі, як правило, спричиняються викидом корональної маси, або КВМ.

Однак, як зазначили науковці, жоден із перших двох спалахів не супроводжувався КВМ.

Дослідники заявили, що така поведінка Сонця не є чимось несподіваним, додавши, що воно проходить через періодичні цикли активності кожні 11 років, коли його магнітне поле змінює полярність - тобто північний і південний магнітні полюси міняються місцями.

Напередодні цієї зміни Сонце стає дедалі активнішим. З'являється більше сонячних плям, більше спалахів і більше КВМ.

Полярність змінюється, коли активність досягає піку, відомого як сонячний максимум, перед тим як Сонце знову починає заспокоюватися. Учені припускають, що наразі ми дуже близькі до сонячного максимуму.

Зараз ми перебуваємо у 25-му сонячному циклі від початку відліку, 24-й сонячний цикл був досить тихим і спокійним, і вчені вважали, що 25-й, ймовірно, пройде так само. Однак він виявився набагато сильнішим, ніж передбачали офіційні прогнози.