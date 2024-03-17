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Дослідники з Каліфорнійського університету з'ясували, що надмірне сидіння підвищує ризик ранньої смерті

17 березня, 2024 неділя
17:04
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Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго (UCSD) провели дослідження з метою з'ясувати, наскільки шкідливим для здоров'я людини є сидячий спосіб життя

Про це повідомляє Science Alert.

У дослідженні взяли участь 5856 жінок у віці від 63 до 99 років, яких на початку експерименту попросили носити монітор активності на стегні протягом семи днів. Потім дослідники спостерігали за ними десять років, упродовж яких 1733 учасниці померли.

Дослідники використовували штучний інтелект, щоб з'ясувати за допомогою монітора активності, скільки часу учасники сиділи, а потім пов'язали це з ризиком смерті. Дані показали, що учасники, які сиділи понад 11 годин на день, мали на 57% вищий ризик смерті впродовж досліджуваного періоду, ніж ті, хто сидів менш ніж 9,5 годин на день.

Окрім цього, дослідження також показало, що більша фізична активність не зменшує ризик таких захворювань, як діабет 2 типу, хвороби серця та інсульт, які виникають при надмірному сидінні.

Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я підтверджують це й радять дорослим обмежити час сидіння і розбивати тривалі періоди сидіння на частини.

  • Міжнародна група дослідників з'ясувала, що навіть люди, які ведуть сидячий спосіб життя, можуть запобігти шкідливому впливу сидіння, збільшивши кількість кроків у своєму щоденному графіку.
Теги:
Світ
Здоров'я
Каліфорнія
США
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