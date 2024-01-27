Дослідники з Хасселтського університету з'ясували, що діти, які живуть поблизу зелених насаджень, мають міцніші кістки

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідники з університету Хассельта у Бельгії встановили, що серед 327 дітей у віці від 4 до 6 років ті, хто жив у найзеленіших місцях, мали вищу мінеральну щільність кісткової тканини.

У дітей, які живуть у районах, де поблизу є зелені насадження, приблизно десятихвилинна прогулянка до зеленої зони з високими деревами або кущами призвела до збільшення щільності кісткової тканини, еквівалентного піврічному природному зростанню.

Крім того, діти, які жили в найзеленіших районах і в межах 20 хвилин ходьби до високих зелених насаджень, мали на 61% нижчий ризик мати низькі показники щільності кісткової тканини.

"Ці висновки підкреслюють важливість впливу зелених насаджень на здоров'я кісток у ранньому віці в критичні періоди росту і розвитку, що має довгострокові наслідки", - відзначив екологічний епідеміолог Університету Хасселта Ханне Слерс.

Розвиток людського скелета в дитинстві має вирішальне значення, оскільки він закладає міцний фундамент для майбутнього здоров'я кісток.

Попри твердий, неживий вигляд нашого скелета, кістки - це жива тканина, яка поступово збільшує свою щільність у ранньому віці, досягаючи піка у 20 років. Збалансоване харчування та фізична активність є важливими складовими створення міцних і щільних кісток, які прослужать якомога довше.

Зокрема, усе більше фактів свідчать про те, що життя поруч з природою має вражаючі переваги для психічного здоров'я, здоров'я серця, імунітету та судин.

Проаналізувавши та порівнявши дані, дослідники встановили, що високі зелені насадження в межах 500 метрів від будинку дитини пов'язані з підвищеною мінеральною щільністю кісткової тканини.

"Чим міцніша кісткова маса в дитинстві, тим більше у вас можливостей для подальшого життя", - підсумував епідеміолог Тім Наврот з Університету Хасселта.