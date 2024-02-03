Евакуйований до Києва Таврійський університет продовжить свою діяльність, - нардеп

Про це в суботу, 3 лютого 2024 року, заявила народна депутатка України, членкиня парламентського Комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина.

"Єдиний переміщений із Криму університет продовжить свою роботу! Тільки що на нараді за головування віцепремʼєрки Ірини Верещук ухвалили рішення про подальшу роботу та розвиток Таврійського університету як кримського символу та культурного осередку з допомогою в цьому на всіх рівнях", - поінформувала Гришина близько 15:00.

"Вітаю Таврійський, весь колектив та студентів! Попереду багато роботи!" - додала народна депутатка.

Як Таврійський університет опинився в Києві й до чого тут Києво-Могилянська академія

Таврійський національний університет імені Володимира Вернадського з 1918 року працював у Сімферополі. Після окупації Криму відновив роботу в Києві, пише "Голос України".

В українській столиці навчальний заклад працював на базі колишньої Академії муніципального управління (АМУ).

Як можна прочитати на сайті університету, перший набір студентів оновлений ТНУ провів на 2016-2017 навчальний рік. Тоді було зараховано 237 студентів. Зараз їх, як стверджується, нараховується "близько 3000".

Торік Міністерство освіти і науки анонсувало загальне скорочення кількості українських університетів. Причиною такого рішення стало зменшення кількості студентів.

У січні в медіа з’явилася інформація, що Таврійський університет нібито збираються приєднати до Києво-Могилянської академії.

ТНУ має навчальні корпуси й гуртожитки поблизу станції метро "Звіринецька" (колишня "Дружби народів"), на Рибальському острові та на Куренівці.

Одначе, проти можливого об'єднання з Національним університетом "Києво-Могилянська академія" (НаУКМА) виступив науково-педагогічний і студентський колектив ТНУ на чолі з ректором Валерієм Бортняком.

Як наголошував ректор 18 січня в етері Еспресо, "взаємозв'язку між Міносвіти й Таврійським університетом немає".

"Міністерство взагалі не контактує й не хоче чути ні колектив, ні ректорат, ні студентів університету", - заявляв Бортняк.