Міносвіти не хоче чути студентів: ректор Таврійського університету розповів, що ВНЗ планують приєднати до Києво-Могилянської академії

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Нещодавно з соцмереж стало відомо про приєднання Таврійського національного університету до Києво-Могилянської академії. Про це свідчать факти різкого обговорення міністерством цієї проблеми. Водночас взаємозв'язку між Міносвіти й Таврійським університетом немає. Міністерство взагалі не контактує, і не хоче чути ні колектив, ні ректорат, ні студентів університету", - пояснив Бортняк.

Ректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського також додав, що університетом було відправлено до Міністерства освіти і науки України, а також до міністра запити щодо надання інформації про поширення чуток, відправлення відповідних заяв й обговорення питання колективами.

"До цього часу ми відповіді не отримали. Розумію, що й не отримаємо. Допускаємо варіант, що отримаємо розпорядження Кабміну України щодо реорганізації. Наразі вживаємо певних дій, щоб не допустити отримання цього документа", - наголосив Бортняк.

9 січня на засіданні уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що навесні в школах почне працювати Служба освітньої безпеки.

Центр національного спротиву повідомив, що росіяни прагнуть набрати студентів до своїх псевдоуніверситетів на тимчасово окупованих українських територіях.











