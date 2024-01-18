Міносвіти не хоче чути студентів: ректор Таврійського університету розповів, що ВНЗ планують приєднати до Києво-Могилянської академії
Кандидат юридичних наук, доцент, ректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського Валерій Бортняк зазначив, що нещодавно стало відомо про приєднання Таврійського національного університету до Києво-Могилянської академії
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Нещодавно з соцмереж стало відомо про приєднання Таврійського національного університету до Києво-Могилянської академії. Про це свідчать факти різкого обговорення міністерством цієї проблеми. Водночас взаємозв'язку між Міносвіти й Таврійським університетом немає. Міністерство взагалі не контактує, і не хоче чути ні колектив, ні ректорат, ні студентів університету", - пояснив Бортняк.
Ректор Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського також додав, що університетом було відправлено до Міністерства освіти і науки України, а також до міністра запити щодо надання інформації про поширення чуток, відправлення відповідних заяв й обговорення питання колективами.
"До цього часу ми відповіді не отримали. Розумію, що й не отримаємо. Допускаємо варіант, що отримаємо розпорядження Кабміну України щодо реорганізації. Наразі вживаємо певних дій, щоб не допустити отримання цього документа", - наголосив Бортняк.
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