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Марсохід NASA виявив на Марсі ймовірні ознаки давнього життя
Дослідники з NASA заявили, що марсохід Perseverance знайшов на Марсі скелю, що має особливості, які дозволяють припустити, що на планеті могло існувати життя мільярди років тому
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Про це повідомляє The Guardian.
Скеля, що отримала назву Cheyava Falls, була виявлена марсоходом NASA Perseverance 21 липня. У її складі є органічний матеріал, плями, що нагадують скам'янілі мікроби на Землі, та сліди води.
Дослідники визнають, що особливості скелі можуть бути й небіологічного походження, але вона є "найбільш загадковою, складною і потенційно важливою скелею", яку коли-небудь досліджував Perseverance.
Аналіз скелі показав наявність фосфату кальцію та гематиту, а плями, оточені чорними кільцями, містять залізо і фосфати. Ці особливості інтригують, оскільки на Землі подібні структури часто пов'язують з мікробами.
Щоб точно встановити походження цих особливостей, вчені потребують зразків скелі для детального дослідження. Однак місія з повернення зразків з Марса постала перед труднощами, перевищивши бюджет та затягнувшись у часі.
"Нам потрібно привезти зразки, або, на мою думку, ще краще відправити туди людей, щоб з'ясувати, чи бачимо ми ознаки життя", - зазначив професор Чарльз Кокелл, астробіолог з Единбурзького університету.
- 16 квітня повідомлялось, що Американське космічне агентство переглядає попередній план повернення зразків гірських порід із Марса на Землю, щоб здешевити та пришвидшити процес.
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