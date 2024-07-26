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Марсохід NASA виявив на Марсі ймовірні ознаки давнього життя

Марія Науменко
26 липня, 2024 п'ятниця
17:20
Наука Фото Марсу з супутника Mars Express

Дослідники з NASA заявили, що марсохід Perseverance знайшов на Марсі скелю, що має особливості, які дозволяють припустити, що на планеті могло існувати життя мільярди років тому

Зміст

Про це повідомляє The Guardian.

Скеля, що отримала назву Cheyava Falls, була виявлена марсоходом NASA Perseverance 21 липня. У її складі є органічний матеріал, плями, що нагадують скам'янілі мікроби на Землі, та сліди води.
Дослідники визнають, що особливості скелі можуть бути й небіологічного походження, але вона є "найбільш загадковою, складною і потенційно важливою скелею", яку коли-небудь досліджував Perseverance.
Аналіз скелі показав наявність фосфату кальцію та гематиту, а плями, оточені чорними кільцями, містять залізо і фосфати. Ці особливості інтригують, оскільки на Землі подібні структури часто пов'язують з мікробами.
Щоб точно встановити походження цих особливостей, вчені потребують зразків скелі для детального дослідження. Однак місія з повернення зразків з Марса постала перед труднощами, перевищивши бюджет та затягнувшись у часі.
"Нам потрібно привезти зразки, або, на мою думку, ще краще відправити туди людей, щоб з'ясувати, чи бачимо ми ознаки життя", - зазначив професор Чарльз Кокелл, астробіолог з Единбурзького університету.
  • 16 квітня повідомлялось, що Американське космічне агентство переглядає попередній план повернення зразків гірських порід із Марса на Землю, щоб здешевити та пришвидшити процес.
Теги:
Світ
космос
життя
Технології
США
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