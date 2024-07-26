Марсохід NASA виявив на Марсі ймовірні ознаки давнього життя

Про це повідомляє The Guardian.

Скеля, що отримала назву Cheyava Falls, була виявлена марсоходом NASA Perseverance 21 липня. У її складі є органічний матеріал, плями, що нагадують скам'янілі мікроби на Землі, та сліди води.

Дослідники визнають, що особливості скелі можуть бути й небіологічного походження, але вона є "найбільш загадковою, складною і потенційно важливою скелею", яку коли-небудь досліджував Perseverance.

Аналіз скелі показав наявність фосфату кальцію та гематиту, а плями, оточені чорними кільцями, містять залізо і фосфати. Ці особливості інтригують, оскільки на Землі подібні структури часто пов'язують з мікробами.

Щоб точно встановити походження цих особливостей, вчені потребують зразків скелі для детального дослідження. Однак місія з повернення зразків з Марса постала перед труднощами, перевищивши бюджет та затягнувшись у часі.

"Нам потрібно привезти зразки, або, на мою думку, ще краще відправити туди людей, щоб з'ясувати, чи бачимо ми ознаки життя", - зазначив професор Чарльз Кокелл, астробіолог з Единбурзького університету.