На півночі Китаю знайшли добре збережену скам’янілість бабки віком 165 млн років
У китайському автономному районі Внутрішня Монголія дослідники знайшли добре збережену скам’янілість бабки віком близько 165 мільйонів років
Про це повідомляє CGTN.
Зазначається, що знайдена у скам’янілості бабка належить до виду Kidaneuthemis ningchengensis сімейства Euthemistidae, літаючих комах середньоюрського періоду з тонкими серпоподібними крилами, зі щільними й численними довгими жилками та тонкими візерунчастими тілами.
Як кажуть китайські дослідники, виявлена у Внутрішній Монголії скам’янілість є найповнішим збереженням Euthemistidae, знайденим на даний час.
Науковці сподіваються, що її дослідження дозволить отримати нові важливі дані для вивчення еволюції бабок сімейства Euthemistidae та процесів у середовищі їх проживання в той час.
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