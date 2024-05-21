На півночі Китаю знайшли добре збережену скам’янілість бабки віком 165 млн років

Про це повідомляє CGTN.

Зазначається, що знайдена у скам’янілості бабка належить до виду Kidaneuthemis ningchengensis сімейства Euthemistidae, літаючих комах середньоюрського періоду з тонкими серпоподібними крилами, зі щільними й численними довгими жилками та тонкими візерунчастими тілами.



Як кажуть китайські дослідники, виявлена у Внутрішній Монголії скам’янілість є найповнішим збереженням Euthemistidae, знайденим на даний час.

Науковці сподіваються, що її дослідження дозволить отримати нові важливі дані для вивчення еволюції бабок сімейства Euthemistidae та процесів у середовищі їх проживання в той час.