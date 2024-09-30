NASA має намір установити стандартизований часовий пояс на Місяці

Про це повідомляє Science Alert.

Попри те, що ця ідея вже обговорювалася раніше, у NASA заявляють, що тепер працюватимуть з урядом США, комерційними партнерами та міжнародними організаціями зі стандартизації.

"Зі зростанням комерційної космічної галузі та збільшенням кількості країн, що працюють на Місяці, зростає потреба у стандартизації часу, - підкреслив аерокосмічний інженер Бен Ешман, який працює в команді космічного зв'язку та навігації (SCaN) в NASA. - Спільне визначення часу є важливою частиною безпечних, стійких і стабільних операцій".

Проєкт передбачає застосування атомних годинників, аналогічних тим, що використовуються на Землі, для визначення часу на Місяці. Однак різниця гравітації між Землею та Місяцем створює виклик: місячний годинник випереджає земний приблизно на 56 мікросекунд на добу.

Це незначна різниця, але значуща для точних космічних навігаційних систем, як зазначає Шеріл Грамлінг, старший інженер з навігаційних систем NASA. На відстані, що проходить світло, це дорівнює приблизно 168 футбольним полям на добу.

NASA розробляє математичні моделі для компенсації цього релятивістського ефекту, забезпечуючи точну синхронізацію між годинниками на Землі та на Місяці. Вчені сподіваються, що розроблена система масштабуватиметься для використання в усій Сонячній системі, що стане важливим для майбутніх місій, таких як експедиції на Марс.