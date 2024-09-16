Нейробіологи з США з'ясували, що під час вагітності в головному мозку жінки відбуваються глибокі зміни

Про це повідомляє Science Alert.

Як зазначили у виданні, цей прорив дозволив вченим простежити, як перебудовується мозок майбутньої матері, щоб адаптуватися до нового статусу.

Дослідження, проведене на одній жінці, яка стала матір'ю вперше, показало, що з розвитком вагітності відбувається зменшення сірої речовини в головному мозку.

Науковці стверджують, що спершу це може здатися страшним, але насправді це позитивний процес. Зміни в мозку дозволяють переналаштувати його структуру на материнство.

Водночас біла речовина, яка складається зі зв'язків між нейронами, зміцнюється. Це дозволяє ефективніше передавати інформацію по всьому мозку, як це відбувається під час статевого дозрівання.

Нейробіологиня Емілі Джейкобс з Каліфорнійського університету в Санта-Барбарі порівняла цей процес з творенням скульптури Давида Мікеланджело. За її словами, митець починає з великої мармурової брили, але завдяки ретельному відточуванню вона перетворюється на вишуканий витвір мистецтва.

"Ми ніколи не бачили мозок в процесі цієї метаморфози, - зазначила вона. - Ми змогли спостерігати масштабні зміни в об'ємі сірої речовини, товщині кори головного мозку, мікроструктурі білої речовини та об'ємі шлуночків, які відбувалися тиждень за тижнем".