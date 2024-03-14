Поблизу палацу правителя: на півночі Китаю знайшли буддійський храм віком близько 1500 років
На півночі Китаю знайшли буддійський храм часів династії Північна Вей, яка існувала у 386-534 роках. Вважається, що він був офіційним або королівським храмом
Про це повідомляє Xinhua.
Його знайшли в районі Пінчен міста Датун північнокитайської провінції Шаньсі.
Він був розташований приблизно за 300 м. від руїн палацу династії Північна Вей, центром якого є пагода.
«Це найбільш добре збережений фундамент пагоди, який Датун коли-небудь відкривав, що забезпечує важливі фізичні дослідницькі матеріали для вивчення архітектурних форм буддійських пагод того часу», - розповів заступник керівника інституту археології Лі Шуюнь.
Зазначається, що дослідникам вдалося знайти квадратну яму з перлами, кораловими прикрасами та латунними кільцями в середині фундаменту пагоди.
Також всередині пагоди виявили понад 200 добре збережених буддійських статуй: деякі з них розфарбовані, а деякі - прикрашені золотою фольгою.
Залишки облупленої стіни пагоди свідчать, що вона була розписана фресками.
- 4 січня стало відомо, що науковцям знадобилося 100 років, аби розшифрувати напис на стародавньому дакійському сфінксі, який знайшли на початку 19 століття.
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