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Головна Наука Поблизу палацу правителя: на півночі Китаю знайшли буддійський храм віком близько 1500 років

Поблизу палацу правителя: на півночі Китаю знайшли буддійський храм віком близько 1500 років

14 березня, 2024 четвер
08:26
Наука буддійський храм

На півночі Китаю знайшли буддійський храм часів династії Північна Вей, яка існувала у 386-534 роках. Вважається, що він був офіційним або королівським храмом

Про це повідомляє Xinhua.

Його знайшли в районі Пінчен міста Датун північнокитайської провінції Шаньсі. 

Він був розташований приблизно за 300 м. від руїн палацу династії Північна Вей, центром якого є пагода.

«Це найбільш добре збережений фундамент пагоди, який Датун коли-небудь відкривав, що забезпечує важливі фізичні дослідницькі матеріали для вивчення архітектурних форм буддійських пагод того часу», - розповів заступник керівника інституту археології Лі Шуюнь.

Зазначається, що дослідникам вдалося знайти квадратну яму з перлами, кораловими прикрасами та латунними кільцями в середині фундаменту пагоди. 

Також всередині пагоди виявили понад 200 добре збережених буддійських статуй: деякі з них розфарбовані, а деякі - прикрашені золотою фольгою.

Залишки облупленої стіни пагоди свідчать, що вона була  розписана фресками.

  • 4 січня стало відомо, що науковцям знадобилося 100 років, аби розшифрувати напис на стародавньому дакійському сфінксі, який знайшли на початку 19 століття.
Теги:
Світ
Китай
Культура
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