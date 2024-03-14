Поблизу палацу правителя: на півночі Китаю знайшли буддійський храм віком близько 1500 років

Про це повідомляє Xinhua.

Його знайшли в районі Пінчен міста Датун північнокитайської провінції Шаньсі.

Він був розташований приблизно за 300 м. від руїн палацу династії Північна Вей, центром якого є пагода.

«Це найбільш добре збережений фундамент пагоди, який Датун коли-небудь відкривав, що забезпечує важливі фізичні дослідницькі матеріали для вивчення архітектурних форм буддійських пагод того часу», - розповів заступник керівника інституту археології Лі Шуюнь.

Зазначається, що дослідникам вдалося знайти квадратну яму з перлами, кораловими прикрасами та латунними кільцями в середині фундаменту пагоди.

Також всередині пагоди виявили понад 200 добре збережених буддійських статуй: деякі з них розфарбовані, а деякі - прикрашені золотою фольгою.

Залишки облупленої стіни пагоди свідчать, що вона була розписана фресками.