У віці 91 року помер автор суперечливого "Стенфордського тюремного експерименту" Зімбардо

Про це повідомляє AP.

Стенфордський університет оголосив, що Зімбардо помер 14 жовтня у своєму будинку в Сан-Франциско. Причина смерті не була названа.

Зімбардо досліджував силу переконання, гіпноз, культи, сором'язливість, часову перспективу, альтруїзм і співчуття.

У психолога залишилися дружина Крістіна Маслах Зімбардо, троє дітей і четверо онуків.

Стенфордський тюремний експеримент

У дослідження в’язниці 1971 року Зімбардо та команда аспірантів залучили чоловіків студентського віку, щоб вони провели два тижні в імітаційній в’язниці в підвалі будівлі Стенфордського кампусу.

Дослідження було завершено через шість днів, оскільки студенти, які грали охоронців, стали психологічно жорстокими, а ті, хто грали в’язнів - тривожними, емоційно пригніченими та розлюченими.

Зімбардо критикували за те, що він взяв на себе роль суперінтенданта – став активним учасником дослідження, а не нейтральним спостерігачем.

"Результат нашого дослідження був шокуючим і несподіваним", — пізніше напише Зімбардо разом з одним з аспірантів, які були частиною проєкту.

Експеримент зараз використовується для вивчення психології зла та етики психологічних досліджень з людьми.