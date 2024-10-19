У віці 91 року помер автор суперечливого "Стенфордського тюремного експерименту" Зімбардо
Психолог Філіп Зімбардо, який став автором суперечливого "Стенфордського тюремного експерименту", що мав на меті дослідити психологічний досвід ув’язнення, помер у віці 91 року
Про це повідомляє AP.
Стенфордський університет оголосив, що Зімбардо помер 14 жовтня у своєму будинку в Сан-Франциско. Причина смерті не була названа.
Зімбардо досліджував силу переконання, гіпноз, культи, сором'язливість, часову перспективу, альтруїзм і співчуття.
У психолога залишилися дружина Крістіна Маслах Зімбардо, троє дітей і четверо онуків.
Стенфордський тюремний експеримент
У дослідження в’язниці 1971 року Зімбардо та команда аспірантів залучили чоловіків студентського віку, щоб вони провели два тижні в імітаційній в’язниці в підвалі будівлі Стенфордського кампусу.
Дослідження було завершено через шість днів, оскільки студенти, які грали охоронців, стали психологічно жорстокими, а ті, хто грали в’язнів - тривожними, емоційно пригніченими та розлюченими.
Зімбардо критикували за те, що він взяв на себе роль суперінтенданта – став активним учасником дослідження, а не нейтральним спостерігачем.
"Результат нашого дослідження був шокуючим і несподіваним", — пізніше напише Зімбардо разом з одним з аспірантів, які були частиною проєкту.
Експеримент зараз використовується для вивчення психології зла та етики психологічних досліджень з людьми.
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