Головна Наука Учені знайшли докази існування газового гіганта у найближчій до Землі зоряній системі, на супутниках якого може бути життя

Учені знайшли докази існування газового гіганта у найближчій до Землі зоряній системі, на супутниках якого може бути життя

Марія Науменко
8 серпня, 2025 п'ятниця
17:46
Наука

Міжнародна група вчених виявила переконливі докази існування гігантської газової планети в системі Альфа Центавра – найближчій до нас зоряній системі, розташованій всього за 4,5 світлових роки від Землі. Науковці припускають існування життя на супутниках газового гіганта

Зміст

Про це пише BBC.

Міжнародна команда дослідників зробила висновки на основі аналізу зображень, отриманих із космічного телескопа Джеймса Вебба.

Потенційна планета, розміром і складом схожа на Юпітер та Сатурн, була вперше зафіксована у серпні 2024 року, але згодом "зникла" під час подальших спостережень. 

Докторка Карлі Хауетт, доцентка кафедри космічних приладів Оксфордського університету, пояснила це явище тим, що планета могла бути тимчасово прихована за зіркою або перебувала занадто близько до неї, що унеможливлювало її виявлення.

Сама планета, розташована за 4,5 світлових роки від Землі, оточена густою газовою хмарою, що означає, що вона не може підтримувати життя, але може мати супутники, придатні для життя.

"Чотири (світлових, - ред.) роки — це довгий термін, але в масштабах галактики це дуже близько — вона розташована з нами по сусідству, — зазначила Хауетт. - Вона біля зірки, схожої на Сонце, з приблизно такою ж температурою і яскравістю. Це дуже важливо, якщо ми хочемо думати про придатні для життя світи".

За словами Чарльза Бейчмана з Лабораторії реактивного руху NASA, який брав участь у дослідженні, виявити таку планету вкрай складно через надзвичайну яскравість зірок у системі та їхнє швидке переміщення на небі.

"Це надзвичайно складні спостереження, навіть за допомогою найпотужнішого космічного телескопа, оскільки ці зірки дуже яскраві, близькі і швидко рухаються по небу", — сказав Чарльз Бейчман з Лабораторії реактивного руху NASA і співавтор нових відкриттів.

Тепер астрономи шукатимуть інші ознаки існування планети. Вони сподіваються використовувати новий телескоп NASA — космічний телескоп Грейс Роман, який має почати роботу у 2027 році.

  • 2 серпня корабель Crew Dragon компанії SpaceX успішно доставив на Міжнародну космічну станцію (МКС) чотирьох астронавтів — двох американців, японця та росіянина. Політ тривав всього 15 годин.
