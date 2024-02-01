ВООЗ прогнозує зростання кількості випадків раку більш ніж на 75% до 2050 року
До 2050 року кількість випадків раку у світі може зрости на понад 75%. Вживання тютюну, алкоголю та ожиріння є ключовими факторами зростання захворюваності
Про це із посиланням на прогноз ВООЗ пише The Guardian.
"За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 2050 року кількість випадків раку у світі зросте більш ніж на 75%", - ідеться у повідомленні.
Сьогодні найбільш поширеним у світі є рак легенів, на другому місці — рак молочної залози у жінок. Також поширеними є рак печінки та шлунка.
Якщо у 2012 році у світі зафіксували 14,1 млн нових випадків захворювання на рак та 8,2 млн летальних випадків від нього, то у 2022-му ці показники сягнули 20 млн нових випадків та 9,7 млн смертей, зазначили у ВООЗ.
Міжнародне агентство ВООЗ із дослідження раку (IARC) прогнозує, що до 2050 року буде зафіксовано понад 35 млн нових випадків раку (це на 77% більше, ніж у 2022 році), а кількість летальних випадків зросте до понад 18 млн.
Ключовими чинниками зростання випадків раку, за оцінками ВООЗ, є вживання тютюну та алкоголю, а також ожиріння.
Згідно з прогнозами, у 2050 році в країнах з найвищим рівнем прибутків зафіксують 4,8 млн нових випадків захворювань на рак, але в країнах з низьким рівнем прибутку це число буде значною вищим. А смертність від раку у бідних країнах збільшиться майже вдвічі.
"Ті, у кого найменше ресурсів для боротьби з раком, візьмуть на себе основний тягар", — зазначив представник IARC доктор Фредді Брей.
- Раніше стало відомо, що американські вчені створили пристрій на основі ШІ для діагностики трьох найпоширеніших видів раку.
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