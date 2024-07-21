"Все одно, що знайти оазу в пустелі": марсохід NASA виявив на планеті чисту сірку
Марсохід NASA Curiosity знайшов велику кількість чистої сірки на планеті після того, як нещодавно наїхав на камінь та розбив його
Про це повідомляють в NASA.
Зазначається, що 30 травня вчені були приголомшені, коли скеля, по якій проїхав марсохід NASA, тріснула. Внаслідок чого там знайшли жовті кристали сірки.
"Знайти поле каміння з чистої сірки - це все одно, що знайти оазу в пустелі. Цього там не повинно бути, тому ми повинні це пояснити. Відкриття дивних і несподіваних речей робить дослідження планет таким захоплюючим", - сказав науковець проєкту Curiosity Ашвін Васавада з Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.
Марсохід раніше помічав сірку на Марсі , але тільки в суміші з іншими мінералами, включаючи магній і кальцій. У NASA кажуть, що чиста сірка - це елемент без запаху, який утворюється в дуже особливих умовах, які науковці не пов’язували з місцем розташування марсохода, міститься в багатьох породах у всьому регіоні.
- 16 квітня повідомлялось, що Американське космічне агентство переглядає попередній план повернення зразків гірських порід із Марса на Землю, щоб здешевити та пришвидшити процес.
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