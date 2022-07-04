Науковці підрахували, скільки життів українців урятувала вакцинація від COVID-19
Цифру вивели завдяки математичному моделюванню
Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.
За результатами досліджень вчені визначили, що завдяки щепленню вдалося уникнути близько 25 тисяч летальних випадків, спровокованих коронавірусною інфекцією.
У світі завдяки найбільш масовій кампанії з імунізації збережено понад 14,4 мільйона життів, і це - лише за період з 8 грудня 2020 по 8 грудня 2021 року. Саме 8 грудня 2020 року 90-річна жителька міста Ковентрі у Великій Британії першою у світі розпочала курс вакцинації від коронавірусу. Втім, реальна цифра врятованих людей може бути значно більшою — до 20 мільйонів, адже багато смертей від COVID-19 у світі не реєструвалися як спровоковані цією хворобою.
Тих, хто не отримав жодної дози вакцини або отримав тільки одну чи дві, у МОЗ закликають якнайшвидше зробити щеплення, адже восени може бути сплеск захворюваності. У відомстві нагадують, що у відносно безпечних регіонах країни продовжують працювати пункти щеплень та центри масової вакцинації. З переліком місць, де можна подбати про імунний захист від коронавірусної інфекції, можна ознайомитися тут.
- Вакцини, як запевняють у Міністерстві охорон здоров'я, є достатньо. Йдеться про дві найбільш популярні — Pfizer та CoronaVac.
- Тим часом у МОЗ розповіли, чи можна робити щеплення дітям раніше визначеного терміну
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