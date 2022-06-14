"На***вает наших пацанов командование": в Росії наймають чоловіків "різноробочими", а відправляють на війну
Російські рекрутингові компанії масово шукають "добровольців", не вимагаючи ні фізичної підготовки, ні воєнного фаху. Працедавці пропонують непогані зарплати за нібито розбирання руїн чи відвантаження гуманітарної допомоги. Натомість набраних працівників відправляють на передову
Про це у відео, розповсюдженому Службою безпеки України розповів полонений уродженець Удмуртії.Контракт нібито у якості "різноробочого" зі збройними силами РФ він підписав на 2 місяці через фінансові труднощі. На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 "колегами" його відправили в Золоте у підпорядкування терористичного угрупування "ЛНР".
Як зізнається полонений, решта "добровольців" відмовилися: "Першого ж дня, як ми сюди приїхали, 82 людини відмовились, скільки відмовилось наступного дня – не знаю. Дуже багато відмовників"Тим, хто виконав наказ, не позаздриш: "З цих 32 людей: семеро потрапило в полон, шестеро пішли назад, а решта – 200-і. Я отримав поранення.
Най**ує наших пацанів командування. Завдання не поставили, всі кудись поділись – поховалися незрозуміло куди. В пунктах зборів було багато начальства, а коли під'їхали сюди, то в нас залишився лиш один взводний", – нарікає на командирів полонений.Але, за його словами, вибір у таких "контрактників-різноробочих" був невеликий: послужити гарматним м’ясом у складі незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" або бути розстріляними за відмову.
- Нагадаємо, російським кораблем "Адмірал Макаров", з якого обстрілюють Україну, керує зрадник із Вінниччини – йому оголосили підозру.
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