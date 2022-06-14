"На***вает наших пацанов командование": в Росії наймають чоловіків "різноробочими", а відправляють на війну

Про це у відео, розповсюдженому Службою безпеки України розповів полонений уродженець Удмуртії.

Контракт нібито у якості "різноробочого" зі збройними силами РФ він підписав на 2 місяці через фінансові труднощі. На розчистці території школи він працював лише перший тиждень. А потім разом із іншими 32 "колегами" його відправили в Золоте у підпорядкування терористичного угрупування "ЛНР".

Як зізнається полонений, решта "добровольців" відмовилися: "Першого ж дня, як ми сюди приїхали, 82 людини відмовились, скільки відмовилось наступного дня – не знаю. Дуже багато відмовників"

Тим, хто виконав наказ, не позаздриш: "З цих 32 людей: семеро потрапило в полон, шестеро пішли назад, а решта – 200-і. Я отримав поранення.

Най**ує наших пацанів командування. Завдання не поставили, всі кудись поділись – поховалися незрозуміло куди. В пунктах зборів було багато начальства, а коли під'їхали сюди, то в нас залишився лиш один взводний", – нарікає на командирів полонений.

Нагадаємо, російським кораблем "Адмірал Макаров", з якого обстрілюють Україну, керує зрадник із Вінниччини – йому оголосили підозру.

Але, за його словами, вибір у таких "контрактників-різноробочих" був невеликий: послужити гарматним м’ясом у складі незаконних збройних формувань "ЛНР/ДНР" або бути розстріляними за відмову.