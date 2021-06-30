Навчання Sea Breeze: США спростовують інформацію про рух свого есмінця в напрямку окупованого Криму

Про це повідомляє пресслужба ВМС США у Twitter.

Напередодні в інтернеті з'явилася інформація про те, що есмінець нібито почав рух до Криму.

"Незважаючи на недавні повідомлення есмінець USS Ross перебував і в осяжному майбутньому буде розташовуватися в порту Одеси, Україна, для підтримки навчань Sea Breeze", - йдеться в повідомленні.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив , що навчання Sea Breeze-2021 не мають на меті провокацій.

"Військово-морські навчання в міжнародних водах не мають нічого провокаційного", - сказав Кірбі.

За його словами, ці навчання продовжують підтримувати безпеку і стабільність завдяки взаємодії з союзниками та партнерами по НАТО у Чорноморському регіоні.

Речник додав, що цього тижня маневри будуть спрямовані на інтеграцію сил, а також перевірку можливостей учасників.

