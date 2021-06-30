Навчання Sea Breeze: США спростовують інформацію про рух свого есмінця в напрямку окупованого Криму
Американський ракетний есмінець USS Ross знаходиться в порту Одеси
Про це повідомляє пресслужба ВМС США у Twitter.
Напередодні в інтернеті з'явилася інформація про те, що есмінець нібито почав рух до Криму.
"Незважаючи на недавні повідомлення есмінець USS Ross перебував і в осяжному майбутньому буде розташовуватися в порту Одеси, Україна, для підтримки навчань Sea Breeze", - йдеться в повідомленні.Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що навчання Sea Breeze-2021 не мають на меті провокацій.
"Військово-морські навчання в міжнародних водах не мають нічого провокаційного", - сказав Кірбі.
За його словами, ці навчання продовжують підтримувати безпеку і стабільність завдяки взаємодії з союзниками та партнерами по НАТО у Чорноморському регіоні.
Речник додав, що цього тижня маневри будуть спрямовані на інтеграцію сил, а також перевірку можливостей учасників.
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