Багато питань: а навіщо тоді цей G-20 з такими низькими очікуваннями?

G-20 з'явився після G-7, коли країни, що розвиваються, за розміром та здобутками також повинні були мати місце за столом.

І дійсно певний період часу він був супер ефективний. Особливо, коли Трамп розхитав "сімку".

Проте війна внесла корективи.

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Країни "сімки" знайшли можливість стати на білий бік історії та обрати цінності.

"Двадцятка" частково застрягла на "паркані", в так званому нейтралітеті, а КНР та Росія чітко стали на бік зла.

Тому для "двадцятки" настали ненайкращі часи, доки дехто не усвідомить, що "за столом" - це також відповідальність, а не тільки можливості.

В тому числі відповідальність відстоювати цінності у вирішальні моменти історії. Інакше, дійсно, а навіщо тоді стіл тим, хто не бажає приймати рішення та злазити "з паркану".

Джерело

Про авторку: Агія Загребельська, українська юристка, державна уповноважена Антимонопольного комітету України (2015 - 2019).

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