Навіть 2 млн армійців РФ не призведуть до перелому у війні на їхню користь, - військовий експерт Самусь
Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що скільки росіяни не мобілізували людей, для них перелому у війні не буде
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо росіяни будуть збільшувати свою армію, то навряд чи нам потрібно діяти симетрично. Валерій Залужний про це говорив у своєму інтерв'ю. Він сказав, що йому поки що люди не потрібні. Йому потрібна техніка та зброя. Він говорить правильні речі.Оскільки ми живемо у XXI столітті й у сучасній війні кількість військ не відіграє ключову роль", - пояснив Самусь.
Експерт наголосив, що повна мобілізація у РФ не змінить стратегічну ініціативу України у війні.
"Я переконаний, що збільшення чисельності військ для Росії нічого вже змінить. Оскільки стратегічна ініціатива знаходиться в руках України. І, якщо ми далі будемо отримувати високоточну та сучасну зброю, то скільки б росіяни не мобілізували людей, для них ситуація не зміниться. Ми й далі будемо поступово знищувати їхні склади, штаби та місця дислокації особового складу", - додав він.
- 21 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що влада Росії розглядає питання щодо оголошення в країні загальної мобілізації
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