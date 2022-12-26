Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо росіяни будуть збільшувати свою армію, то навряд чи нам потрібно діяти симетрично. Валерій Залужний про це говорив у своєму інтерв'ю. Він сказав, що йому поки що люди не потрібні. Йому потрібна техніка та зброя. Він говорить правильні речі.Оскільки ми живемо у XXI столітті й у сучасній війні кількість військ не відіграє ключову роль", - пояснив Самусь.

Експерт наголосив, що повна мобілізація у РФ не змінить стратегічну ініціативу України у війні.

"Я переконаний, що збільшення чисельності військ для Росії нічого вже змінить. Оскільки стратегічна ініціатива знаходиться в руках України. І, якщо ми далі будемо отримувати високоточну та сучасну зброю, то скільки б росіяни не мобілізували людей, для них ситуація не зміниться. Ми й далі будемо поступово знищувати їхні склади, штаби та місця дислокації особового складу", - додав він.

21 грудня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов повідомив, що влада Росії розглядає питання щодо оголошення в країні загальної мобілізації

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