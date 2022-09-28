"Навіть Хрущов звучав адекватніше": Кислиця про спробу постпреда РФ в ООН зірвати виступ Зеленського

Про це повідомив представник України в ООН Сергій Кислиця у Twitter.

Після виступу Зеленського Небензя почав транслювати російську пропаганду про "прозорі "референдуми" на окупованих територіях України, а також про те, що "мобілізацію в Росії зірвати не вийде".

"Обсяг гнилої пропаганди, що розповсюджується, справді небезпечний для всіх присутніх у залі. Коли Небензя говорить про повагу до Ради безпеки, це так смішно, якщо не сказати навіжено. Я дедалі більше схиляюся до думки, що навіть Хрущов звучав більш адекватно у зверненні до ООН", – написав Кислиця.

Президент України Володимир Зеленський на Радбезі ООН озвучив 5 порушень міжнародного правопорядку Росією та єдиний шлях, аби їх зупинити.

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