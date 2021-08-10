"Навіть розміщення американських підрозділів": Резніков закликав посилити безпекову підтримку України через можливе розгортання в Криму ядерної зброї
Україна занепокоєна планами Росії розмістити ядерну зброю у окупованому Криму
Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков під час зустрічі з керівником американського фонду Jamestown Foundation Гленом Говардом.
Вони обговорили російську агресію, будівництво газопроводу "Північний потік-2",
"Нормандський формат" і консультації у ТКГ та роль США в цих питаннях і напрямки співпраці між країнами.
Окремо обговорили ситуацію щодо окупації Криму та загрози, які є наслідком цього.
"Росія вже де-факто окупувала Азовське море і тотально змінила баланс у Чорному. Ми особливо занепокоєні діями РФ, які спрямовані на підготовку Криму до розгортання там ядерної зброї. Саме з опорою на Крим Росія здійснює військові операції на Близькому Сході та в Африці, впливає на Балкани", - сказав він.
Віцепрем'єр додав, що те саме відбувається з "Північним потоком-2".
"Три країни Балтії опиняться під страшенним тиском. Так само під прямою загрозою опинилась Польща. Для України та країн Балтії – це майже гарантована ескалація, а для решти Європи – тотальна залежність у майбутньому і гарантований шантаж", - додав Резніков
Він вважає, що необхідно посилити санкції проти компаній, які будують "ПП-2", і не допустити його запуску.
"Важливим є розширення безпекового пакета для України. У першу чергу – за рахунок розгортання сил ПВО, навіть шляхом розміщення американських підрозділів", - заявив Резніков.
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