“Навіть сьогодні підтвердив можливість переговорів”: в ОПУ відреагували на заяву Путіна про можливу зустріч із Зеленським
В ОПУ відреагували на заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що він не бачить сенсу в зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським
Про це в коментарі РБК-Україна заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Він зазначив, що будь-які публічні заяви на рівні очільників держав - це, в тому числі, і спроба отримати перевагу в тому чи іншому питанні.
"Заява Путіна про нібито сумнівність користі від зустрічі з президентом України - з цього ж розряду. Окреслити позиції і отримати негласну перевагу у формуванні переговорної повістки", - зауважив Подоляк.
За його словами, активність Путіна так чи інакше стосується і питання можливої зустрічі із Зеленським, що явно свідчить про важливість цієї теми для нього.
"З іншого боку, коли ми оцінюємо будь-які заяви представників Росії, слід звертати увагу на формулювання ... Проте, навіть сьогодні Путін підтвердив можливість переговорів з президентом України", - наголосив він.
Подоляк заявив, що є пов'язані з Україною питання, які б Путін сам хотів би обговорити.
"Більш того, допускаю, що має місце вкрай некоректне інформування Путіна його співрозмовниками про ситуацію в Україні. У цьому інформуванні куди більше міфів, стереотипів, пропагандистської доцільності, ніж реальних знань про те, що насправді відбувається у нас", - сказав він.
За словами Подоляка, йдеться про те, що Путін заявив про домашній арешт нардепа Віктора Медведчука нібито напередодні виборчої кампанії, хоча в Україні не намічаються вибори.
"Таким чином, стала ще більш обгрунтованою необхідність прямих переговорів з президентом Росії - для прояснення коректних позицій сторін і спроби без будь-яких спотворень інформації все-таки знайти шлях для реального припинення війни на Донбасі", - додав він.
- Нагадаємо, 30 червня Путін на питання про зустріч із Зеленським відповів, що поки не знає для чого зустрічатися, оскільки всі питання по Україні нібито вирішуються в Вашингтоні, Берліні та Парижі.
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