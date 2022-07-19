English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту, - Зеленський про обстріли мирних міст та сіл України

Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту, - Зеленський про обстріли мирних міст та сіл України

19 липня, 2022 вiвторок
23:07
війна з Росією На фото Володимир Зеленський

Щодобово окупанти дають чергові підстави для визнання Росії державою-терористом

Про це у вечірньому зверненні повідомив президент України.

"Минулої ночі вони здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – 7 ракет "Калібр" морського базування проти звичайного села. Це не дешеві і не прості ракети – Росія дуже пишалася ними. І куди ж вони влучили? Звичайне сільське поле і непрацююча ферма, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури. Жодного військового сенсу. Це просто терор.

Читайте також: Російські окупанти запустили на Одещину 7 ракет "Калібр": без жертв, 6 людей поранено, серед них 1 дитина

На щастя, загиблих немає – люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Але шестеро місцевих були травмовані, і серед них 5-місячна дитина. Їй та матері надається вся необхідна допомога. Ось такі мішені у російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирним селам і містам? Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту.

Читайте також: Ворог обстрілював Нікополь, двічі Миколаїв, декілька сіл. У відповідь знищено 65 рашистів та понад 10 одиниць техніки, - ОК "Південь"

За минулу добу російських обстрілів зазнали ще Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини, Харківщина, Миколаїв, Краматорськ – крилата ракета вдарила там просто по центру міста, Словʼянськ, Торецьк та інші міста Донбасу. Багато загиблих, багато поранених... Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини. На захопленій Запорізькій АЕС та в Енергодарі – нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців... Як би окупанти не намагалися сховатися, Збройні Сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців", - йдеться у зверненні.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Володимир Зеленський
Читайте також:
путін путлер
19 липня, 2022 вiвторок
Росія видихається. Війна має завершитись на умовах України, - генерал Маломуж
Російський винищувач Су 34 М
19 липня, 2022 вiвторок
ППО РФ стріляла по ракетах HIMARS, а збила флагмана своєї ж авіації, - російські ЗМІ
19 липня, 2022 вiвторок
Ексміністр транспорту Червоненко став підполковником
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.02
    Купівля 36.02
    Продаж 37.03
  • EUR
    Купівля 36.14
    Продаж 37.36
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
20 липня
00:37
обстріли Сумщина
Росія 19 липня 9 разів обстріляла Сумщину
00:28
ДБР
Держзрада. Проти працівників ДБР відкрили справу за знищення таємних документів, - ЗМІ
00:24
Сергій Фатов
ЗСУ вбили російського найманця-добровольця, який був фанатом Путіна і Куценко
00:16
Ексклюзив
окупований Маріуполь
У Маріуполі фільтраційні заходи зараз здійснюють колаборанти, тому хабарями можна рятувати людей, - радник мера Андрющенко
00:12
Ненаситний Путін
У Дюссельдорфі виставили на аукціон "Ненаситного Путіна". Гроші підуть для українських біженців
2022, вiвторок
19 липня
23:59
путін путлер
США обіцяли швидку і жорстку реакцію, якщо РФ анексує нові території України
23:58
ЗСУ ліквідували групу вагнерівців
ЗСУ повністю ліквідували групу "вагнерівців"
23:46
ракетні системи США
США передуть Україні додаткові HIMARS, - Білий дім
23:41
Віктор Циганков
"Динамо" - "Фенербахче": букмекери дали прогноз на стартовий матч українців у єврокубках
23:30
Ексклюзив
НАБУ, САП
Оголосили переможця САП, але зробили два кроки назад, - юрист Жернаков
23:24
"Наші партнери абсолютно поінформовані про те, як ми використовуємо надану зброю", - Зеленський про створення ТСК
23:15
M777
Україна має труднощі з доставкою західної зброї на передову, - The Wall Street Journal
23:14
Олена Зеленська
Очікую від цього візиту першої леді вагомих результатів для України у співпраці з Америкою, - Зеленський
23:12
фейк, фейки
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 19 липня
22:53
санкції проти Росії
ЄС включить у новий санкційний список проти РФ ще 55 осіб
22:50
люди
Технологічно і цифровізовано: Україна готується провести перепис населення у 2023 році
22:49
Ексклюзив
Донеччина
На Донеччині вся лінія розмежування від Вугледару до Сіверська є полем бою,- речниця ОВА Ігнатченко
22:48
Олексій Резніков
Резніков розповів, коли стане можливим режим припинення вогню
22:26
торгівля людьми
Разом з Камбоджею та Афганістаном: США внесли Росію у перелік країн-посібників торгівлі людьми
22:25
Ірина Венедіктова
У моєму Офісі не було колаборантів, - Венедіктова в інтерв'ю для CNN
22:21
Велика Британія
Банк Англії передав в Україну броньовані автомобілі зі свого автопарку
22:10
M142 HIMARS
Резніков розповів, скільки систем HIMARS потрібно Україні для контрнаступу
22:09
Ліквідація станції радіоелектронної боротьби окупантів біля Каховської ГЕС
Біля Каховської ГЕС знищено станцію радіоелектронної боротьби окупантів
22:09
Аналітика
Сергій Згурець
HIMARS може виконувати функції штурмової авіації. Колонка Сергія Згурця
21:51
Ердоган Путін
Під час переговорів у Тегерані Ердоган вимагатиме від Путіна гарантій безпеки вивезення зерна з України, - Financial Times
21:49
Туреччина
Туреччина хоче сплачувати РФ за газ у лірах, - Bloomberg
21:44
Дмитро Кулеба
Небезпечний прецедент. Кулеба пояснив ризики рішення Канади про турбіну для російського газогону
21:20
Інфографіка
Олаф Шольц
Оманливі обіцянки Олафа Шольца. Німеччина скорочує військову допомогу Україні, - Die Welt
21:12
Індекс паспортів
Нижче від Гондурасу. Індекс свободи переміщення у російського паспорта значно гірший, аніж в українського
21:06
Вікторія Спартц
"Це абсолютна брехня", - Єрмак про заяви Спартц
21:02
Ван Ї
Китай звинуватив США у "розпалюванні кризи" в Україні
21:00
Російський винищувач су-35
Повітряні сили ЗСУ в районі Нової Каховки збили російський винищувач Су-35
20:54
У лісі на Київщині літня жінка підірвалася на міні
20:54
Андрій Єрмак
Після Бородянки, після Бучі Росії не буде серед країн-гарантів нашої безпеки, - Єрмак
20:38
Військові на CAESAR
Гаубиці Caesar вже на підході до України, — МЗС Франції
20:36
Зеленський підписав указ про звільнення Венедіктової
20:26
Давид Арахамія
Буде багато чисток. Арахамія обіцяє кадрові зміни у правоохоронних органах
20:23
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
Ворог закріплюється на південній околиці Покровська, - Генштаб ЗСУ
20:13
Bayraktar Байрактар
Уряд готує законопроєкт, що дозволить виробляти в Україні Байрактари
20:09
нафта ембарго санкції
У США задоволені переговорами з лідерами G20 щодо обмеження цін на російську нафту
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV