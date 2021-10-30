Навіть Усику слід визнати: Тайсон назвав ім'я найсильнішого важковаговика світу

Про це повідомляє Reuters.

За словами колишнього абсолютного чемпіона світу, Тайсон Ф'юрі є найсильнішим бійцем у світі, оскільки він переміг усіх найкращих боксерів дивізіону, зокрема, американця Деонтея Вайлдера та українця Володимира Кличка.

"Ф'юрі - лінійний чемпіон. Він той, хто здолав найсильніших бійців дивізіону. Він уособлення боксу в надважкій вазі. Він, а не хтось інший. І це не обговорюється. Навіть Усику треба це визнати", – сказав Тайсон.

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).