Навіть Усику слід визнати: Тайсон назвав ім'я найсильнішого важковаговика світу
Американський боксер Майк Тайсон заявив, що вважає лідером надважкого дивізіону британця Тайсона Ф'юрі
Про це повідомляє Reuters.
За словами колишнього абсолютного чемпіона світу, Тайсон Ф'юрі є найсильнішим бійцем у світі, оскільки він переміг усіх найкращих боксерів дивізіону, зокрема, американця Деонтея Вайлдера та українця Володимира Кличка.
"Ф'юрі - лінійний чемпіон. Він той, хто здолав найсильніших бійців дивізіону. Він уособлення боксу в надважкій вазі. Він, а не хтось інший. І це не обговорюється. Навіть Усику треба це визнати", – сказав Тайсон.
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та захистив пояс чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг британця Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 23 жовтня Олександр Усик заявив, що не вважає британця Тайсона Ф'юрі "королем" надважкого дивізіону.
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