Навіть за відсутності гуманітарних коридорів 13 квітня евакуйовано 1567 людей, - Тимошенко

Про це у Телеграмі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"На особистому транспорті в Запорізькій області було евакуйовано 1 102 особи із Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя. У Донецькій області з Маріуполя в Запоріжжі було евакуйовано 83 особи. У Луганській області з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної, Гірничої та Попасної було евакуйовано 382 особи", - йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Росія намагається забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни.

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