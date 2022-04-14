Навіть за відсутності гуманітарних коридорів 13 квітня евакуйовано 1567 людей, - Тимошенко
У середу з окупованих територій було евакуйовано 1567 осіб
Про це у Телеграмі повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"На особистому транспорті в Запорізькій області було евакуйовано 1 102 особи із Пологів, Василівки, Бердянська та Мелітополя. У Донецькій області з Маріуполя в Запоріжжі було евакуйовано 83 особи. У Луганській області з Лисичанська, Сєвєродонецька, Кремінної, Гірничої та Попасної було евакуйовано 382 особи", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, у вечірньому зверненні Зеленський заявив, що Росія намагається забрати до своїх військ мешканців півдня нашої країни.
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