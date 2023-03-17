Про це він повідомив в етері Еспресо.

"Дуже багато навколо Авдіївки ворожої сили, немає якоїсь точної цифри, щоб можна було її озвучити, але їх дуже багато. Нема у них проблем ні з боєкомплектами, ні з особовим складом. Останнім часом не дуже у них їде техніка, хоча вона є, але не така чисельна. Нема цього снарядного голоду у ворога, як кажуть деякі експерти", - прокоментував керівник Авдіївської міської військової адміністрації

Віталій Барабаш додав, що інколи хочеться запросити таких експертів до Авдіївки та Бахмута, щоб вони знали, які речі озвучувати.

"Бахмут, Авдіївка, Лиман - у цих містах не спостерігається снарядного голоду у противника. Наведу приклади, декілька днів тому по Авдіївці було завдано більш як 250 обстрілів, по Бахмуту – понад 300, Лиман – більше за 600. То ж про який снарядний голод ми можемо говорити? ", - сказав Барабаш.

За 17 березня по Авдіївці ворог здійснив вже понад 15 обстрілів повідомив Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації



