Навколо Авдіївки дуже багато ворожої сили, у противника немає снарядного голоду, - керівник ВЦА Барабаш
Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, зазначив, що у ворога нема проблем ні з боєкомплектами, ні з особовим складом
Про це він повідомив в етері Еспресо.
"Дуже багато навколо Авдіївки ворожої сили, немає якоїсь точної цифри, щоб можна було її озвучити, але їх дуже багато. Нема у них проблем ні з боєкомплектами, ні з особовим складом. Останнім часом не дуже у них їде техніка, хоча вона є, але не така чисельна. Нема цього снарядного голоду у ворога, як кажуть деякі експерти", - прокоментував керівник Авдіївської міської військової адміністрації
Віталій Барабаш додав, що інколи хочеться запросити таких експертів до Авдіївки та Бахмута, щоб вони знали, які речі озвучувати.
"Бахмут, Авдіївка, Лиман - у цих містах не спостерігається снарядного голоду у противника. Наведу приклади, декілька днів тому по Авдіївці було завдано більш як 250 обстрілів, по Бахмуту – понад 300, Лиман – більше за 600. То ж про який снарядний голод ми можемо говорити? ", - сказав Барабаш.
- За 17 березня по Авдіївці ворог здійснив вже понад 15 обстрілів повідомив Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації
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