Про це повідомляє Premier Boxing Champions у twitter.

Боксери зустрінуться 30 вересня у Лас-Вегасі (США). Це буде перший в історії поєдинок між двома абсолютними чемпіонами світу.

Альварес володіє усіма можливими титулами в другій середній вазі (до 76,2 кг), Чарло - в середній (до 72,6 кг).

"Щасливий, що ми організували бій такого масштабу між двома абсолютними чемпіонами. Джермелл Чарло також бився проти найкращих у своєму дивізіоні, і я радий, що фани зможуть насолодитися поєдинком світового класу між нами", – сказав Альварес.

Мексиканець є найбагатшим боксером світу 2023 року за версією Forbes. За рік він заробив $110 млн.