Найбагатший боксер світу оголосив про перший в історії бій двох асболютних чемпіонів
Мексиканець Сауль Альварес проведе бій проти іншого абсолютного чемпіона світу - Джермелла Чарло зі США
Про це повідомляє Premier Boxing Champions у twitter.
Боксери зустрінуться 30 вересня у Лас-Вегасі (США). Це буде перший в історії поєдинок між двома абсолютними чемпіонами світу.
Альварес володіє усіма можливими титулами в другій середній вазі (до 76,2 кг), Чарло - в середній (до 72,6 кг).
"Щасливий, що ми організували бій такого масштабу між двома абсолютними чемпіонами. Джермелл Чарло також бився проти найкращих у своєму дивізіоні, і я радий, що фани зможуть насолодитися поєдинком світового класу між нами", – сказав Альварес.
Мексиканець є найбагатшим боксером світу 2023 року за версією Forbes. За рік він заробив $110 млн.
- 7 травня Сауль Альварес переміг британця Джона Райдера та захистив звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі.
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