Найбагатший боксер світу в бою з нокдауном захистив звання абсолютного чемпіона
Мексиканець Сауль Альварес переміг британця Джона Райдера та захистив звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Гвадалахарі (Мексика) "Канело" впевнено розпочав поєдинок та у 5 раунді відправив суперника у нокдаун правим прямим ударом в голову. Райдер зумів підвестися та протриматися всі 12 раундів.
За їх підсумками Сауль Альварес виграв одностайним рішенням суддів - 120:107, 118:109, 118:109 - та захистив титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).
Представник Мексики є найбагатшим боксером світу 2023 року за версією Forbes. За рік він заробив $110 млн.
- 7 травня в андеркарді бою Сауля Альвареса та Джона Райдера український боксер Олександр Гвоздик нокаутував латвійця Річардса Болотнікса.
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