Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Гвадалахарі (Мексика) "Канело" впевнено розпочав поєдинок та у 5 раунді відправив суперника у нокдаун правим прямим ударом в голову. Райдер зумів підвестися та протриматися всі 12 раундів.

За їх підсумками Сауль Альварес виграв одностайним рішенням суддів - 120:107, 118:109, 118:109 - та захистив титул абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі (до 76,2 кг).

Представник Мексики є найбагатшим боксером світу 2023 року за версією Forbes. За рік він заробив $110 млн.