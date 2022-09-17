Найбагатший боксер світу розповів, кого вважає найкращим бійцем світу
Мексиканець Сауль Альварес назвав українця Олександра Усика найкращим боксером світу
Про це повідомляє Insider.
За словами Канело, в його особистому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії перше місце посідає Усик.
"Усик - номер один у світі. Все завдяки його навичкам", - сказав Альварес.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі. Два попередні поєдинки українець виграв у британця Ентоні Джошуа.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.
- У ніч проти 18 вересня Сауль Альварес захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі у поєдинку проти казахстанця Геннадія Головкіна.
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