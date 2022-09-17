Про це повідомляє Insider.

За словами Канело, в його особистому рейтингу найкращих боксерів світу незалежно від вагової категорії перше місце посідає Усик.

"Усик - номер один у світі. Все завдяки його навичкам", - сказав Альварес.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі. Два попередні поєдинки українець виграв у британця Ентоні Джошуа.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.

У ніч проти 18 вересня Сауль Альварес захищатиме звання абсолютного чемпіона світу в другій середній вазі у поєдинку проти казахстанця Геннадія Головкіна.

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