Найбагатший репер світу Каньє Вест проведе модний показ із безхатьками

Про це повідомляє TMZ.



Репер працює із брендом вуличного одягу Skid Row Fashion Week над новим спільним проектом та показом мод, який представлять 22 лютого. У виданні зазначають, що їхня мета - вирішити проблему безхатьків у Лос-Анджелесі.



"Каньє Вест має радикально нову ідею щодо вирішення проблеми безхатьків у Лос-Анджелесі... Він хоче, щоб безхатьки отримали досвід моделювання одягу, який вони виготовляють", - йдеться у повідомленні.



Участь у показі візьмуть люди, які не мають дому, і вже співпрацюють із брендом. Девід Сабастіан, засновник Skid Row Fashion Week, повідомив, що на його фабриці працюють безхатьки. Також частину коштів від продажів компанія жертвує людям, котрі живуть у бідному районі Лос-Анджелеса.



Крім того, жителям цього району передадуть усі кошти, які отримають від продажів під час показу мод.



Нагадаємо, 41-річний американський актор фільму "Один вдома" Маколей Калкін вирішив покінчити з холостяцьким життям й одружитися на матері своєї дитини.