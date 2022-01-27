Найбагатший репер світу Каньє Вест проведе модний показ із безхатьками
Американський репер Каньє Вест проведе спільний з брендом вуличного одягу Skid Row Fashion Week показ мод із безхатьками у ролі моделей, а виручені кошти спрямують на допомогу жителям бідного району Лос-Анджелеса
Про це повідомляє TMZ.
Репер працює із брендом вуличного одягу Skid Row Fashion Week над новим спільним проектом та показом мод, який представлять 22 лютого. У виданні зазначають, що їхня мета - вирішити проблему безхатьків у Лос-Анджелесі.
"Каньє Вест має радикально нову ідею щодо вирішення проблеми безхатьків у Лос-Анджелесі... Він хоче, щоб безхатьки отримали досвід моделювання одягу, який вони виготовляють", - йдеться у повідомленні.
Участь у показі візьмуть люди, які не мають дому, і вже співпрацюють із брендом. Девід Сабастіан, засновник Skid Row Fashion Week, повідомив, що на його фабриці працюють безхатьки. Також частину коштів від продажів компанія жертвує людям, котрі живуть у бідному районі Лос-Анджелеса.
Крім того, жителям цього району передадуть усі кошти, які отримають від продажів під час показу мод.
- Нагадаємо, 41-річний американський актор фільму "Один вдома" Маколей Калкін вирішив покінчити з холостяцьким життям й одружитися на матері своєї дитини.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.8
Купівля 28.8Продаж 29.12
-
EUR
Купівля 32.17Продаж 32.69
- Актуальне
- Важливе