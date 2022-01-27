Вирішив покінчити з холостяцьким життям: 41-річний актор Калкін покликав заміж матір своєї дитини

Про це повідомляє People.



Зазначається, що почуття між ними з`явилися на зйомках фільму "Похмілля в Таїланді". Пара зустрічається вже чотири роки.



Як пише видання, актор зробив пропозицію руки і серця 33-річній матері свого сина Бренді Сонг. Син народився у 2021 році та отримав ім`я Дакота. Але тільки зараз батьки зважилися на весілля.



Маколей подарував своїй коханій обручку з діамантом і зазначив, що готовий створити повноцінну сім'ю.



Варто відзначити, що для Калкіна це буде другий шлюб. У 1998 році він вже був одружений на актрисі Рейчел Майнер, але їх союз розпався. Після розриву з ексдружиною актор 20 років жив холостяцьким життям.

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