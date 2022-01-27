Вирішив покінчити з холостяцьким життям: 41-річний актор Калкін покликав заміж матір своєї дитини
41-річний американський актор фільму "Один вдома" Маколей Калкін вирішив одружитися на матері своєї дитини
Про це повідомляє People.
Зазначається, що почуття між ними з`явилися на зйомках фільму "Похмілля в Таїланді". Пара зустрічається вже чотири роки.
Як пише видання, актор зробив пропозицію руки і серця 33-річній матері свого сина Бренді Сонг. Син народився у 2021 році та отримав ім`я Дакота. Але тільки зараз батьки зважилися на весілля.
Маколей подарував своїй коханій обручку з діамантом і зазначив, що готовий створити повноцінну сім'ю.
Варто відзначити, що для Калкіна це буде другий шлюб. У 1998 році він вже був одружений на актрисі Рейчел Майнер, але їх союз розпався. Після розриву з ексдружиною актор 20 років жив холостяцьким життям.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.82
Купівля 28.82Продаж 29.15
-
EUR
Купівля 32.24Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе