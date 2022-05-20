Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Навіть не Німеччина є найбільш "євроскептиком" щодо пришвидшеного отримання Україною статусу кандидата. Найбільш небезпечною є пропозиція Франції щодо створення європейської політичної спільноти. Очевидно, що це гібрид, абсолютно "мертвонароджене дитя", схожий шлях ми вже проходили, зокрема "Східного партнерства". Тож, звісно, ми не маємо погоджуватись ні на які "політичні співтовариства". Окрім того, ми повинні вести активну роботу на всіх фронтах щодо надання Україні кандидатства, а згодом членства в ЄС", – наголосила вона.



Геращенко зауважила, що Україна має потужно працювати над вимогами ЄС. Зокрема в напрямках свободи слова, усунення корупції, сильних незалежних парламентів, адже саме на цьому наголошують лідери країн Європейського Союзу.



"Влада повинна чітко усвідомити, що ми не повинні давати Брюсселю й іншим "євроскептикам" підстав, чому Україна не може отримати швидко статус кандидата", – сказала Геращенко.



Очільник Євроради наполягає на активізації розширення ЄС



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