Очільник Євроради наполягає на активізації розширення ЄС
Президент Європейської Ради Шарль Мішель вважає, що зволікання у справі залучення нових членів веде до розчарування і в ЄС, і в кандидатів
Про це Мішель сказав у своєму виступі на пленарному засіданні Європейського економічного та соціального комітету.
Зокрема, він зазначив, що процес розширення повинен стати ефективнішим та "живішим". Нині він нагадує "гру з нульовою сумою", "все або нічого".
"І це викликає велике розчарування з обох боків. Минуло 19 років з того часу, як у Салоніках ми розпочали реалізацію перспективи розширення на Західні Балкани. Переговори про розширення затягуються… З добрих та поганих причин. І тепер у нас є запити з України, Республіки Молдова та Грузії", - зазначив Шарль Мішель.
За словами очільника Євроради, час терміново зробити крок уперед, створивши новий імпульс для заохочення реформ та просування європейської інтеграції майбутніх членів.
"Я думаю, що ми повинні зробити цей процес швидшим, поступовим та оборотним. Ми можемо запропонувати нашим партнерам конкретні соціально-економічні вигоди під час переговорів про вступ замість того, щоб чекати до кінця.
Рішення полягатиме в прогресивній та поступовій інтеграції вже у процесі приєднання. Більше за більше. Наприклад, коли країна відповідає необхідним стандартам у цьому секторі, вона може брати активну участь з дорадчим голосом у роботі Ради міністрів залежно від порядку денного", - сказав Мішель.
- Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. Також заявки подали Грузія та Молдова.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство та рекомендував надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС.
- 11 березня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лідери країн ЄС схвалили декларацію, що каже "так" євроінтеграції України.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна 100% буде членом ЄС, і тепер це тільки питання часу.
- 13 березня голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що роботу щодо приєднання України до Євросоюзу вже розпочато.
- 9 травня Україна заповнила анкету-опитувальник для вступу в ЄС. Того ж дня представник Франції повідомив, що очільники урядів країн ЄС обговорять заявку України на вступ до Європейського Союзу на саміті у червні.
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