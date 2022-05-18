Про це Мішель сказав у своєму виступі на пленарному засіданні Європейського економічного та соціального комітету.

Зокрема, він зазначив, що процес розширення повинен стати ефективнішим та "живішим". Нині він нагадує "гру з нульовою сумою", "все або нічого".

"І це викликає велике розчарування з обох боків. Минуло 19 років з того часу, як у Салоніках ми розпочали реалізацію перспективи розширення на Західні Балкани. Переговори про розширення затягуються… З добрих та поганих причин. І тепер у нас є запити з України, Республіки Молдова та Грузії", - зазначив Шарль Мішель.

За словами очільника Євроради, час терміново зробити крок уперед, створивши новий імпульс для заохочення реформ та просування європейської інтеграції майбутніх членів.

"Я думаю, що ми повинні зробити цей процес швидшим, поступовим та оборотним. Ми можемо запропонувати нашим партнерам конкретні соціально-економічні вигоди під час переговорів про вступ замість того, щоб чекати до кінця.

Рішення полягатиме в прогресивній та поступовій інтеграції вже у процесі приєднання. Більше за більше. Наприклад, коли країна відповідає необхідним стандартам у цьому секторі, вона може брати активну участь з дорадчим голосом у роботі Ради міністрів залежно від порядку денного", - сказав Мішель.

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