"Крига скресла": посол ЄС про процес приєднання України до блоку
Голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що роботу щодо приєднання України до Євросоюзу вже розпочато
Про це він розповів у своєму Twitter.
"11 березня на своєму саміті у Версалі голови держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Роботу щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов. Слава Україні", - сказав Маасікас у своєму відеозверненні.
Також посол ЄС розповів про постачання зброї Україні західними союзниками та пообіцяв ще більше допомоги у майбутньому. Він зазначив, що європейські країни активно надають українцям гуманітарну підтримку.
"Всі країни-члени ЄС зробили внесок у Механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр і спальних мішків уже прибувають в Україну", - сказав Маасікас.
Також він зазначив, що ЄС уперше активізував Директиву про тимчасовий захист, щоб допомогти українцям, які рятуються від путінського терору.
- Нагадаємо, Україна подала заявку на вступ до ЄС за прискореною процедурою 28 лютого. Також заявки подали Грузія та Молдова.
- 1 березня Євросоюз офіційно розпочав процедуру розгляду заявки України на членство.
- 11 березня президент Литви Гітанас Науседа заявив, що лідери країн ЄС схвалили декларацію, що каже "так" євроінтеграції України.
- Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна 100% буде членом ЄС, і тепер це тільки питання часу.
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