"Крига скресла": посол ЄС про процес приєднання України до блоку

Про це він розповів у своєму Twitter.



"11 березня на своєму саміті у Версалі голови держав та урядів ЄС обговорили заяву України на членство в ЄС. Вони дали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Роботу щодо членства України в ЄС розпочато, крига скресла, процес пішов. Слава Україні", - сказав Маасікас у своєму відеозверненні.



Також посол ЄС розповів про постачання зброї Україні західними союзниками та пообіцяв ще більше допомоги у майбутньому. Він зазначив, що європейські країни активно надають українцям гуманітарну підтримку.



"Всі країни-члени ЄС зробили внесок у Механізм цивільного захисту ЄС. Мільйони транспортних засобів, аптечок, наметів, ковдр і спальних мішків уже прибувають в Україну", - сказав Маасікас.



Також він зазначив, що ЄС уперше активізував Директиву про тимчасовий захист, щоб допомогти українцям, які рятуються від путінського терору.





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