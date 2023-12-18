Найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія виділить понад $23 млн на кібербезпеку України

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Recorded Future — це найбільша у світі приватна розвідувально-аналітична компанія. У 2024 році вона допоможе нам захищати критичну інфраструктуру від військової та кіберагресії Росії. Загальна сума інвестицій на підтримку України наступного року становитиме понад $23 млн", - написав він.

Федоров пояснив, що інструменти Recorded Future допомагають виявляти та усувати кібератаки на ранньому етапі, зокрема цими інструментами користуються Мінцифра, Держспецзв'язку, ГУР, СБУ, Міноборони, Генпрокуратура та Кіберполіція.

Цього року компанія допомогла виявити та усунути шпигунське угруповання APT28 (BlueDelta) в українських урядових організаціях, додав міністр.

За його словами, також компанія працює з ключовими підприємствами в енергетичній та телеком-сфері, й надає якісні та надійні розвіддані, без яких неможливо виграти технологічну війну.

"Взагалі Recorded Future підтримує Україну від початку повномасштабного вторгнення. Компанія надавала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України й допомагала розслідувати воєнні злочини росіян. Загалом за 2023 рік компанія інвестувала в допомогу Україні понад $20 млн. Дякую за системну підтримку", - резюмував Федоров.