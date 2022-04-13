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Найбільша загальноєвропейська партія закликала надати Україні статус кандидатки на вступ до ЄС

13 квітня, 2022 середа
07:22
Світ Україна ЄС

Європейська народна партія закликала негайно надати Україні статус претендентки на членство в ЄС

Про це йдеться у твітері партії.

"Зараз ЄС має надати Україні політичний захист. Це включає негайний статус кандидата. Україна своєю кров’ю підписав членство в ЄС - це наша відповідальність перед убитими українцями", - наголосила в повідомленні.


Довідка: Європейська народна партія (Християнські демократи) - найбільша фракція в Європейському парламенті, дотримується правоцентристської ідеології. Вона складається з членів Європарламенту обраних за списками партій-членів Європейської народної партії (ЄНП).

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