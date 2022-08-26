Найбільші ризики цієї зими повʼязані з постачанням електроенергії, а не тепла, - експерт з енергоефективності Павлюк
Виконавчий директор Асоціації енергоефективності міст України Святослав Павлюк переконаний, що найбільші ризики цієї зими для українців повʼязані насамперед з постачанням електроенергії, а не тепла
Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Як на мене, найбільші ризики цієї зими повʼязані не стільки з постачанням газу чи тепла, а з постачанням електроенергії. Росіяни цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру України: знищують нафтопереробні заводи, захопили декілька електростанцій, захопили й відрізали від мережі Запорізьку АЕС", - зазначив Павлюк.
Експерт з енергоефективності додав, що кожному українцю треба змоделювати ситуацію відсутності електрики й уже зараз продумати план дій, що робити взимку.
"Без електроенергії зупиняється все: постачання води, тепла, перестають працювати котельні. Це ускладнює роботу комунальників. Тобто, якщо вимкнути рубильник електроенергії й пожити так пів дня, ви зрозумієте, що треба щось робити з холодильником, з зарядками до телефону, не працює газовий котел, навіть якщо буде газ. Треба десь приготувати їсти, нагріти воду для умовного чаю. Українцям треба змоделювати ситуацію, як уникнути складнощів і вийти з ситуації", - зауважив Святослав Павлюк.
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