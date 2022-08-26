Експерт поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"Як на мене, найбільші ризики цієї зими повʼязані не стільки з постачанням газу чи тепла, а з постачанням електроенергії. Росіяни цілеспрямовано знищують енергетичну інфраструктуру України: знищують нафтопереробні заводи, захопили декілька електростанцій, захопили й відрізали від мережі Запорізьку АЕС", - зазначив Павлюк.

Експерт з енергоефективності додав, що кожному українцю треба змоделювати ситуацію відсутності електрики й уже зараз продумати план дій, що робити взимку.

"Без електроенергії зупиняється все: постачання води, тепла, перестають працювати котельні. Це ускладнює роботу комунальників. Тобто, якщо вимкнути рубильник електроенергії й пожити так пів дня, ви зрозумієте, що треба щось робити з холодильником, з зарядками до телефону, не працює газовий котел, навіть якщо буде газ. Треба десь приготувати їсти, нагріти воду для умовного чаю. Українцям треба змоделювати ситуацію, як уникнути складнощів і вийти з ситуації", - зауважив Святослав Павлюк.

23 серпня нардеп Олег Синютка в етері Еспресо розповів, що сьогодні дуже важливо, щоб уряд централізовано виділив місцевим бюджетам та територіальним громадам цільові субвенції на підготовку до зими.

24 серпня інвестиційний банкір Сергій Фурса висловив думку, що в Україні взимку може бути дефіцит електроенергії та нестача газу, але це не стане катастрофою.

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