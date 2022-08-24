Україну можуть чекати віялові відключення, а в оселях буде холодніше, - інвестбанкір Фурса
В Україні взимку може бути дефіцит електроенергії та нестача газу, але це не стане катастрофою
Про це в ефірі Еспресо розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.
"Ми цього року імпортувати газ не будемо взагалі, бо грошей і сенсу по $3 тис. імпортувати його немає. Ми будемо обходитися власним газом і тому в Нафтогазу не буде збитків. Бо вони виникали через дорогу закупку газу в Європі і дешевий продаж населенню", - сказав він.
За словами Фурси, цьогоріч такого не буде.
"Я не впевнений, що його вистачить через технічні причини - він може лежати в сховищах, але тиску буде недостатньо, щоб підняти, бо РФ, скоріше за все, взимку зупинить транзит газу через Україну. Це призведе до певних технологічних ускладнень. Скоріше за все, Росія відключить Запорізьку АЕС - це 25% від нашої електроенергії. В нас буде дефіцит взимку. Зима буде нелегкою, це не буде катастрофа. В оселях буде холодніше і можливо, будуть десь віялові відключення", - підсумував інвестбанкір.
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