Україну можуть чекати віялові відключення, а в оселях буде холодніше, - інвестбанкір Фурса

Про це в ефірі Еспресо розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса.

"Ми цього року імпортувати газ не будемо взагалі, бо грошей і сенсу по $3 тис. імпортувати його немає. Ми будемо обходитися власним газом і тому в Нафтогазу не буде збитків. Бо вони виникали через дорогу закупку газу в Європі і дешевий продаж населенню", - сказав він.

За словами Фурси, цьогоріч такого не буде.

"Я не впевнений, що його вистачить через технічні причини - він може лежати в сховищах, але тиску буде недостатньо, щоб підняти, бо РФ, скоріше за все, взимку зупинить транзит газу через Україну. Це призведе до певних технологічних ускладнень. Скоріше за все, Росія відключить Запорізьку АЕС - це 25% від нашої електроенергії. В нас буде дефіцит взимку. Зима буде нелегкою, це не буде катастрофа. В оселях буде холодніше і можливо, будуть десь віялові відключення", - підсумував інвестбанкір.