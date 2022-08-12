Найбільший банк США - JP Morgan - закриває росіянам доларові рахунки

Про це повідомляє пропагандистська агенція Интерфакс.

У чорний список JP Morgan потрапив, зокрема, банк "Санкт-Петербург", клієнтів якого попередили про неможливість проводити через коррахунки в JPM як вхідні, так і вихідні платежі. Банк рекомендував перевести контракти на іншу валюту.

У серпні JPM припинив відносини з низкою невеликих російських банків. За словами співрозмовника агентства, великі банки також неофіційно попереджають клієнтів про те, що перекази через коррахунки у JPM стануть неможливими з 1 вересня.

У червні Група аналітиків Trap Aggressor повідомляла, що чотири російські банки, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів.

14 червня російські Сбербанк, Россельхозбанк та "Московський кредитний банк" відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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