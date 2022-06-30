Про це повідомляє StateWatch.

Група аналітиків Trap Aggressor оприлюднила висновок про те, що російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення, здійснювати банківський супровід, а тому мають стратегічне значення для уряду Росії. Наразі актуальний список таких банків закритий, однак востаннє у відкритий список входили: ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “ВТБ”, АТ “Газпромбанк”, АТ “Всеросійський банк розвитку регіонів”, АТ “Россєльхозбанк”, АТ АКБ “Новікомбанк”, ПАТ “Банк “Санкт-Петербург”, ВАТ “АБ “Росія”, АТ “Дальнєвосточний банк” та ПАТ “Промсвязьбанк”.

Навесні шість з цих банків потрапили під західні санкції та були відключені від SWIFT, проте Газпромбанк, “Банк “Санкт-Петербург”, ВБРР та “Дальнєвосточний банк”, які працюють на російську оборонку, досі користуються послугами цієї системи. Наприклад, нині через Газпромбанк Міністерство оборони РФ виплачує заробітну плату та “бойові” виплати російським військовослужбовцям, йдеться у документі.

Водночас під українські санкції не підпали три уповноважені російські банки, а саме: Промсвязьбанк, “Дальнєвосточний банк” та “Санкт-Петербург”, стверджують аналітики

Trap Aggressor нагадує, що раніше українська розвідка попередила, що “Газпромбанк” є однією із тих фінансових установ, через які здійснюються закупівлі БПЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно).

29 червня міністр закордонних справ України Кулеба вимагав відключити від SWIFT банк, через який отримують зарплату окупанти.

14 червня російські Сбербанк, Россельхозбанк та "Московський кредитний банк" відключили від міжнародної платіжної системи SWIFT.

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