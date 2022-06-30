Досі фінансують війну в Україні. 4 російські підсанкційні банки не відключили від SWIFT
Чотири російські банки, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів
Про це повідомляє StateWatch.
Група аналітиків Trap Aggressor оприлюднила висновок про те, що російське законодавство містить перелік з 10 банків, уповноважених обслуговувати учасників державного оборонного замовлення, здійснювати банківський супровід, а тому мають стратегічне значення для уряду Росії. Наразі актуальний список таких банків закритий, однак востаннє у відкритий список входили: ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “ВТБ”, АТ “Газпромбанк”, АТ “Всеросійський банк розвитку регіонів”, АТ “Россєльхозбанк”, АТ АКБ “Новікомбанк”, ПАТ “Банк “Санкт-Петербург”, ВАТ “АБ “Росія”, АТ “Дальнєвосточний банк” та ПАТ “Промсвязьбанк”.
Навесні шість з цих банків потрапили під західні санкції та були відключені від SWIFT, проте Газпромбанк, “Банк “Санкт-Петербург”, ВБРР та “Дальнєвосточний банк”, які працюють на російську оборонку, досі користуються послугами цієї системи. Наприклад, нині через Газпромбанк Міністерство оборони РФ виплачує заробітну плату та “бойові” виплати російським військовослужбовцям, йдеться у документі.
Водночас під українські санкції не підпали три уповноважені російські банки, а саме: Промсвязьбанк, “Дальнєвосточний банк” та “Санкт-Петербург”, стверджують аналітики
Trap Aggressor нагадує, що раніше українська розвідка попередила, що “Газпромбанк” є однією із тих фінансових установ, через які здійснюються закупівлі БПЛА, комплектуючих для військової техніки та засобів радіоелектронної розвідки для підрозділів 47 танкової дивізії (Муліно).
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