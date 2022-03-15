Найближчим часом пальне має подешевшати, - Держспецзв'язок

"Пальне найближчим часом має подешевшати. Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ", – повідомили у Держспецзв'язку передає "Еспресо. TV".

Також там зазначили, що паралельно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.

Нагадаємо, "Революційне рішення": Парламент підтримав урядовий проєкт податкової реформи, - Шмигаль

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb