Найближчим часом пальне має подешевшати, - Держспецзв'язок
Скоро в Україні ціни на бензин мають знизитися
"Пальне найближчим часом має подешевшати. Уряд прийняв рішення зменшити до нуля акциз на імпорт бензину, дизелю та скрапленого газу. Водночас з 20% до 7% буде знижено ПДВ", – повідомили у Держспецзв'язку передає "Еспресо. TV".
Також там зазначили, що паралельно налагоджуються нові канали постачання пального з Європи, що дасть можливість ліквідувати дефіцит.
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