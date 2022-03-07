Найближчим часом російські олігархи та силовики скооперуються, аби скинути Путіна, – директор Інституту соціально-економічних трансформацій

"Думаю, це відбудеться значно раніше, ніж 12 місяців. Крах російської економіки експерти пророкують в ближчі 3 місяці", – сказав він в етері телеканалу Espreso.TV.



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Несходовський наголосив, що економічні санкції безпосередньо впливають на повалення режиму Путіна: "Зараз в Росії є неофіційний договір розділення між олігархами та силовиками. Олігархам дозволяють красти, а вони всіляко повинні підтримувати цей режим. Оскільки Росія стає відрізана від світу, передовсім у сфері торгівлі, то й красти не буде чого – тож цей баланс буде зруйнований. Уже є заяви російських олігархів, що вони проти війни. Тому це лише питання часу, аби ці олігархи знайшли відповідних осіб в силовому крилі Кремля, які також захочуть скинути Путіна та віддати його в якості жертви Заходу, щоб зняти хоча б частину санкцій. Потім олігархи поставлять на пост президента нову, вигідну їм людину, яка припинить війну, та встановить назад економічний баланс, щоб вони могли й надалі обкрадати російський народ та мати той рівень життя, який мали. Думаю, це відбудеться значно раніше, ніж 12 місяців. Крах російської економіки експерти пророкують в ближчі 3 місяці", – сказав він.



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Також Несходовський зазначив, чому російська армія виявилась настільки слабкою: "Зараз ми бачимо, якими протермінованими продуктами солдатів годують, як вони одягнуті, їхня техніка в жахливому стані, вони зупиняються, бо усе ламається. Це все є результатом корупції. Саме тому ми маємо уникати цього, бо передовсім корупція робить нас слабкими перед зовнішнім ворогом".



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