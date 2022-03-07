Найближчим часом російські олігархи та силовики скооперуються, аби скинути Путіна, – директор Інституту соціально-економічних трансформацій
Ілля Несходовський переконаний, що російські олігархи не допустять краху економіки, тому змушені будуть скинути Путіна, зупинити війну та зняти санкції Заходу.
"Думаю, це відбудеться значно раніше, ніж 12 місяців. Крах російської економіки експерти пророкують в ближчі 3 місяці", – сказав він в етері телеканалу Espreso.TV.
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Несходовський наголосив, що економічні санкції безпосередньо впливають на повалення режиму Путіна: "Зараз в Росії є неофіційний договір розділення між олігархами та силовиками. Олігархам дозволяють красти, а вони всіляко повинні підтримувати цей режим. Оскільки Росія стає відрізана від світу, передовсім у сфері торгівлі, то й красти не буде чого – тож цей баланс буде зруйнований. Уже є заяви російських олігархів, що вони проти війни. Тому це лише питання часу, аби ці олігархи знайшли відповідних осіб в силовому крилі Кремля, які також захочуть скинути Путіна та віддати його в якості жертви Заходу, щоб зняти хоча б частину санкцій. Потім олігархи поставлять на пост президента нову, вигідну їм людину, яка припинить війну, та встановить назад економічний баланс, щоб вони могли й надалі обкрадати російський народ та мати той рівень життя, який мали. Думаю, це відбудеться значно раніше, ніж 12 місяців. Крах російської економіки експерти пророкують в ближчі 3 місяці", – сказав він.
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Також Несходовський зазначив, чому російська армія виявилась настільки слабкою: "Зараз ми бачимо, якими протермінованими продуктами солдатів годують, як вони одягнуті, їхня техніка в жахливому стані, вони зупиняються, бо усе ламається. Це все є результатом корупції. Саме тому ми маємо уникати цього, бо передовсім корупція робить нас слабкими перед зовнішнім ворогом".
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