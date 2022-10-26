Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Сході росіяни зосередили потужний ресурс сил та засобів, який можу порівняти з Ізюмом до визволення. Так само як окупанти тікали з під Ізюма, так само вони будуть тікати з під Сватового. Біля Сватового та Кремінної зараз формуються умови, аби розпочати активні дії з боку ЗСУ. Є цікавий відрізок ділянки між Сватовим та Кремінною - це траса Р 66, яка є логістичною артерією. Деякі локації на цій трасі вже перебувають під повним вогневим контролем ЗСУ. І росіяни зараз не можуть її повноцінно використовувати для переміщення", - зазначив Коваленко.

За його словами, на сьогодні вже є головним не стільки вогневий контроль, скільки саме фізичний контроль.

"Деякі населені пункти у цій зоні вже звільнені. Якщо поглянути на ці населені пункти, то ми розуміємо, що найближчим часом вже і фізично дорога Р 66 буде перерізана. Коли артерія буде перерізана, тоді сформуються умови для контрнаступуЗСУ, який може розпочатися, якщо не через лічені дні, то через тиждень або два", - підкреслив Коваленко.

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