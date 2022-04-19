Найближчими днями Київ відвідає прем’єр-міністр Іспанії, - Reuters
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес найближчими днями поїде до столиці України Києва для зустрічі з президентом Володимиром Зеленським
Про це Reuters повідомило джерело в уряді Іспанії.
У Reuters зазначають, що Санчес "йде по стопах" кількох інших європейських лідерів, у тому числі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, а також прем’єрів Великобританії та Чехії, які відвідували Україну після вторгнення Росії на знак підтримки президента Зеленського та українського народу.
У понеділок, 18 квітня, Санчес заявив що Іспанія знову відкриє своє посольство в Києві, яке не працює з 24 лютого.
- Додамо, що король та королева Іспанії відвідали центр прийому українських біженців
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