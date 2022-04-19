Найближчими днями Київ відвідає прем’єр-міністр Іспанії, - Reuters

Про це Reuters повідомило джерело в уряді Іспанії.

У Reuters зазначають, що Санчес "йде по стопах" кількох інших європейських лідерів, у тому числі президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляйєн, а також прем’єрів Великобританії та Чехії, які відвідували Україну після вторгнення Росії на знак підтримки президента Зеленського та українського народу.

У понеділок, 18 квітня, Санчес заявив що Іспанія знову відкриє своє посольство в Києві, яке не працює з 24 лютого.

Додамо, що король та королева Іспанії відвідали центр прийому українських біженців

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb