Найдорожчий футболіст "Реалу" підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.



Сторони підписали угоду до 2025 року з можливістю продовження контракту на ще один рік. Невдовзі про трансфер Рафаеля Варана в "Манчестер Юнайтед" оголосять офіційно.

Контракт Варана з "Реалом" чинний до літа 2022 року. Француз виступає за "Реал" з 2011-го. У минулому сезоні центрбек провів 41 матчів у всіх турнірах і забив 2 м'ячі. Орієнтована трансферна вартість захисника складає 70 млн євро - найбільший показник у команді.