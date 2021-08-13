Найдорожчий футболіст "Реалу" підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"
Захисник мадридського "Реалу" Рафаель Варан підписав контракт з англійським "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у своєму Twitter.
Сторони підписали угоду до 2025 року з можливістю продовження контракту на ще один рік. Невдовзі про трансфер Рафаеля Варана в "Манчестер Юнайтед" оголосять офіційно.
Контракт Варана з "Реалом" чинний до літа 2022 року. Француз виступає за "Реал" з 2011-го. У минулому сезоні центрбек провів 41 матчів у всіх турнірах і забив 2 м'ячі. Орієнтована трансферна вартість захисника складає 70 млн євро - найбільший показник у команді.
У 2018 році Рафаель Варан тріумфував на чемпіонаті світу з футболу.
- У 2019 році "Реал" вимагав за Варана 500 млн євро.
- 9 лютого стало відомо, що Варан може змінити команду під час літнього трансферного вікна
- 11 лютого повідомлялось, що "Реал" готовий продати Варана за 50 млн євро.
- 27 липня "Манчестер Юнайтед" і "Реал" домовились про трансфер Варана.
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