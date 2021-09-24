Найдорожчий голкіпер України зворушливо пригадав довоєнний Донецьк

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал vZbirna.



Трубін підкреслив, що сумує саме за довоєнним Донецьком, а не тим містом, яке є зараз.



"Я сумую саме за тим Донецьком, який був до війни. Він був процвітаючим, буквально жив, а не як зараз, виживає. Він реально процвітав. Мені тоді, якщо чесно, ще було все одно, я був маленьким і мало що розумів. Ну а коли я ось останній раз приїжджав, то навіть люди стали не такими як раніше, всі вже сумні такі. Раніше були веселі, від усіх віяло добром, а зараз я цього вже не відчував", - сказав Трубін.

20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.

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