Найдорожчий голкіпер України зворушливо пригадав довоєнний Донецьк
Голкіпер "Шахтаря" і збірної України Анатолій Трубін зізнався, що дуже сумує за Донецьком
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на YouTube-канал vZbirna.
Трубін підкреслив, що сумує саме за довоєнним Донецьком, а не тим містом, яке є зараз.
"Я сумую саме за тим Донецьком, який був до війни. Він був процвітаючим, буквально жив, а не як зараз, виживає. Він реально процвітав. Мені тоді, якщо чесно, ще було все одно, я був маленьким і мало що розумів. Ну а коли я ось останній раз приїжджав, то навіть люди стали не такими як раніше, всі вже сумні такі. Раніше були веселі, від усіх віяло добром, а зараз я цього вже не відчував", - сказав Трубін.
20-річний Анатолій Трубін провів у цьому сезоні 7 матчів, з них 3 "на нуль". Transfermarkt оцінює голкіпера у 8 млн євро - він найдорожчий воротар України.
- 31 серпня голкіпер донецького "Шахтаря" Анатолій Трубін розповів, що хоче спробувати свої сили у чемпіонаті Англії з футболу.
- 17 вересня Трубін відновився від травми.
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